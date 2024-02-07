Юрий Буглак уехал из Украины еще до полномасштабного вторжения, после чего так и не вернулся.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии, который с начала полномасштабного вторжения находится за границей. Соответствующее постановление с регистрационным номером 10327 поддержало 300 народных депутатов.

В постановлении причина увольнения не указана. В то же время в заключении комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сказано, что было соответствующее представление президента Украины по этому поводу. А Буглак написал заявление о сложении полномочий члена ЦИК.

Как сообщал УНИАН, эта скандальная история об увольнении продолжалась несколько месяцев.

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Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет со своей семьей в американском штате Флорида недалеко от Майами и все это время получает зарплату.

Об этом шла речь в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), которое было обнародовано в 2023 году.

В расследовании отмечалось, что Юрий Буглак - член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen" и экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Как выяснили "Схемы", после выезда за границу, Буглак продолжал получать зарплату из бюджета, работая дистанционно почти год. Всего он получил заработную плату и другие выплаты на сумму 1,5 миллиона гривен. А с 9 марта 2023 года он ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своей должности. С этого дня члены ЦИК снова должны были работать на своих рабочих местах.

В расследовании сказано, что, живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И он таки получил эту помощь - всего ему насчитали 230 тысяч гривен.

Буглак в комментарии проекту "Схемам" сказал, что имеет "личные обстоятельства", и по его мнению, он не нарушал украинских законов, потому что уехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу. Журналисты напомнили, что еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК, это его не касалось.

Кроме того, журналисты выяснили что Буглак является участником группы "Барахолка Майами" в мессенджере Telegram. В то же время его жена – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

Буглак сказал во время разговора по телефону с журналистами, что никаких нарушений с его стороны не происходило. В то же время он отказался ответить, где именно находится.

Конкретное место жительства чиновника журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка ― Татьяны Ртищевой. В своем профиле в LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

По данным журналистского расследования, Буглак имеет под Киевом 4 земельных участка общей площадью почти 50 соток. Он владеет двумя домами – на 390 и 85 квадратов - в Вышгороде и селе Хотяновка Вышгородского района. А также в его собственности две квартиры – в центре Киева и на Подоле, а еще две квартиры в столице имеет его жена.

В последней общедоступной декларации за 2018 год чиновник задекларировал внедорожники Land Rover Discovery Sport 2017 года и Land Rover Freelander 2013 года, а также коллекцию дорогих часов: Rotap Maranello из розового золота, Breguet – из желтого, Chopard из белого и Marius Lacroix – с титановым корпусом, а также смарт-часы Louis Vuitton. Тогда Буглак декларировал, что имеет наличными 990 тысяч долларов, 725 тысяч гривен и 120 тысяч евро.

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