Защитница Мариуполя планировала взять собаку из приюта, но планы полетели кувырком.

Военнослужащая Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка" с "Азовстали" попала в скандал с зооволонтерами в Черкассах. Эту эмоциональную историю женщина рассказала в своих соцсетях.

"Я всегда хотела собаку. Выбрала приют. Понравилась конкретная собака. Договорилась с людьми. Смотрители животного (она перед тем болела и они ее лечили) с радостью согласились ее показать и отдать. Два часа вокруг меня смотрители Сергей и Олеся кружили и даже плакали, что у их Альфочки будет такая хозяйка. Поили меня чаем, радостно рассказывали как за ней ухаживать, просили сбрасывать фото иногда, и рассказать о них в соцсетях", - вспоминает "Пташка".

Поскольку собака была не стерилизованной, Екатерина Полищук оплатила операцию. По ее словам, была договоренность, что пес еще неделю после операции пробудет под наблюдением волонтера, "хотя сердце разрывалось", и "Пташка" хотела забрать собаку сразу.

Видео дня

"Закупила за четыре дня до ее приезда лежанку, лучшие корма, игрушки, средства для ухода за лапками, шерстью, ушками, носиком, коготками. Я засыпала и просыпалась с разговорами и мыслями о ней. О каждом моем шаге я отчитывалась и ежедневно спрашивала как там моя Альфа. Мне сбрасывали видео через волонтерку, знали о моей подготовке и все было прекрасно. "Прекрасно" закончилось ровно через неделю после нашего знакомства", - говорит военнослужащая.

По словам "Пташки", собаку ей не отдали, потому что "к ней привыкли и оставят ее себе". Вместо этого предлагали выбрать другую собаку.

"В разговоре меня на втором слове перебивали и доказывали, что ее вообще не собирались пристраивать. То есть я просто пришла в их дом и забрала их собаку. Но я пришла в центр передержки, по предварительной договоренности именно на эту собаку, меня два часа там хороводили, приносили чай с печеньем и учили ее дрессировать. Благодарили за защиту. "Извините". Это все, что я услышала. У них чувства к этой собаке. Только вот о моих чувствах никто не подумал", - возмущается женщина.

В конце концов, деньги, которые "Пташка" потратила на лечение собаки, ей вернули.

Упомянутый женщиной зооволонтер Сергей обнародовал собственное заявление относительно скандальной ситуации.

"Да, договоренность с вами была, мы с вами знакомились, знакомились с собакой, хотя на передержке она не была. И видео, которое вам предоставил человек, было отснято даже без нашего согласия. Мы не знали об этом. Это сейчас уже выяснились моменты, что вы ехали именно за Альфой, но у нас была другая информация. Альфу вы просто мимоходом, как будто, смотрели, а из ваших постов понятно, что вы ехали к ней", - говорит мужчина.

Вместе с тем Сергей признал, что Альфу стерилизовали именно по просьбе "Пташки", то есть договоренность передать именно эту собаку все же была.

"Но открылись новые моменты в поведении собаки, из-за которых мы не можем ее отдавать, потому что не видим перспективы, или видим в том какие-то проблемы в будущем. Я вам сообщил, вы звонили лично мне. Я вас выслушал и извинился. Но вы меня не услышали, да? Вы сделали из себя обиженную девочку", - добавил мужчина в видео, обращаясь к Екатерине Полищук.

Сергей отметил, что собака является живым существом, поэтому ее психологическое состояние "видимо, на первом месте". Также по словам Сергея, у собаки была "очень сложная ситуация", в частности из-за жестокого обращения, и собака была агрессивной.

Кто такая Екатерина "Пташка" Полищук

Волонтер-парамедик с позывным "Пташка" прославилась во время осады Маруиполя. В дни битвы за "Азовсталь" в Сети появились видео, на которых 21-летняя девушка пела бойцам, поднимая им настроение в перерывах между боями. В мае вместе с другими "азовцами" она попала в российский плен.

В сентябре 2022 года "Пташка" вернулась из плена вместе с более чем двумя сотнями других защитников. После возвращения из плена девушка продолжила волонтерить и вернулась на службу в армию.

В июне 2024 года Екатерина сообщила, что из-за ряда непреодолимых обстоятельств и событий, она вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и свою службу в этой бригаде. Впоследствии она уточнила, что остается в армии, но сменила место службы.

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