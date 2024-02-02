Украинцам помогут единство и терпение.

Харьковский сурок Тимка III, который сегодня спрогнозировал наступление теплой весны через шесть недель, считает, что помочь украинцам одержать победу в войне против России помогут единство и терпение.

Уже по традиции сурок дает еще один прогноз - отвечает на социально важные и зачастую шуточные вопросы.

На этот раз его спросили о том, какая суперсила поможет украинцам выиграть войну. Ответ Тимки III оказался очень мудрым - терпение, сообщает Объектив.

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По информации издания Думка, перед животным положили военную каску, фигурку ждуна и карту Украины. Сурок побежал в сторону ждуна и карты. Это значит, что помогут Украине одержать победу в войне против России единство и терпение.

Какую весну сурок Тимка III навещал в этом году

2 февраля в мире празднуют День сурка. В Украине уже традиционно свой прогноз относительно того, когда наступит теплая весна, дает харьковский сурок Тимка III.

Сегодня его разбудили на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Харьковской области. Сурок не увидел своей тени, а это значит, что весна будет ранней и наступит через шесть недель.

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