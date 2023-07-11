Он внес 1 миллион 650 тысяч гривен залога и оказался на свободе.

Закарпатец Денис Вароди, подозреваемый в торговле детьми, внес залог и вышел из-под ареста. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Александр Семанцо.

"Вчера мой подзащитный внес залог в размере 1 млн 650 тыс. грн и вышел из СИЗО. Больше комментировать ничего не могу, поскольку еще не ознакомился с материалами дела – не дошли руки", - сказал адвокат.

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В прокуратуре Закарпатской области отметили, что судья Ужгородского межрайонного суда Наталья Шумило назначила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 650 тыс. грн несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала о 3 млн грн.

Как сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк, на это решение уже подали апелляцию. Судебное заседание должно состояться в ближайшее время.

Задержание закарпатца, который пытался продать ребенка в ЕС

В конце июня на Закарпатье задержали мужчину, который пытался вывезти за границу 11-месячного мальчика, чтобы там продать его в одной из стран ЕС за 25 тысяч долларов. Из этой суммы злоумышленник предложил матери ребенка - жительнице Житомира - 5 тысяч долларов.

Известно, что задержанный имел опыт работы в образовательных учреждениях. Он подыскивал женщин, находящихся в затруднительном материальном положении, и склонял их к продаже детей.

Жиельница Житомира догадалась о намерениях мужчины, поэтому сразу согласилась сотрудничать с правоохранителями.

Закарпатцу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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