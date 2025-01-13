Неделю назад народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) могут мобилизовать работников, которые имеют официальную отсрочку, даже если они были забронированы критически важными предприятиями. К вечеру того же дня начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко опровергла информацию Федиенко. Однако это не закрыло вопрос.

Итак, быть или не быть мобилизации забронированных? Ответ однозначный - нет, ведь согласно действующему ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированные в установленном порядке не подлежат призыву на военную службу по мобилизации (п.1 ч.1 ст.23). Факт наличия бронирования является самостоятельным и достаточным основанием для получения временной отсрочки от мобилизации. И именно на ТЦК возложены полномочия выяснить наличие оснований для отсрочки и ведения специального учета забронированных в процессе осуществления мобилизации (такие полномочия предусмотрены их Положением, утвержденным Постановлением КМУ от 23.02.2022 №154).

В свою очередь, на военнообязанных, имеющих право на отсрочку, законодательством возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований. И этот "тандем" и надлежащее взаимодействие должны обеспечить объективность принятия решений и предотвратить принудительную мобилизацию забронированных лиц.

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Закон не предусматривает оснований, по которым ТЦК могут принудительно мобилизовать лиц, имеющих оформленную в установленном порядке отсрочку (в т.ч. в результате бронирования). Однако, на практике это не всегда так.

Существуют случаи, когда забронированным все же стоит волноваться. К ним относятся:

1. Окончание срока действия бронированияили отсрочки, в результате чего, лицо потеряет право на освобождение от мобилизации.

Следует отметить, что с 1 марта часть ныне забронированных может быть мобилизована в ВСУ. Это обусловлено тем, что Правительство постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установило крайний срок для действия предоставленных ранее отсрочек - 28 февраля.

Таким образом, предприятия должны пройти процедуру подтверждения критичности и обновить бронирование, в соответствии с новыми требованиями, установленными Правительством.

2. Аннулирование бронирования или отмена отсрочки.

Аннулирование бронирования осуществляется по решению органа, который предоставил бронирование. Кроме того, руководитель государственного органа или критически важного предприятия может подать через Портал Дія заявление в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника (однако не чаще чем раз в месяц).

Предоставленная отсрочка в связи с бронированием подлежит аннулированию также в случае:

завершения критически важным предприятием заказов для нужд ВСУ;

лишения статуса "критичности";

ликвидации органа власти, критически важного предприятия и учреждения;

увольнения (временного прекращения действия трудового договора) военнообязанного;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращения заключенного договора или окончания его срока - для работников специализированных международных учреждений и организаций;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение 6 месяцев работ по разминированию;

несоответствия уровня ежемесячной заработной платы военнообязанного в течение срока, на который предоставлена отсрочка (за исключением государственных и коммунальных компаний, резидентов Дія Сити, религиозных организаций);

увольнение с должности священнослужителя.

3. В случае внесения изменений в законодательство, которые отменят действующие отсрочки или изменят основания для бронирования.

Меняет ли это что-то для лица, которое уже мобилизовано из-за ошибки ТЦК и СП, и может ли оно быть автоматически демобилизовано? К сожалению, нет.

Факт выявления нарушений в процессе мобилизации не означает автоматической демобилизации лица.

Дело в том, что бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для получения отсрочки от мобилизации. Демобилизация касается исключительно военнослужащих, то есть лиц, которые уже проходят военную службу. То есть, в этом случае возникает необходимость восстановления прежнего положения лица, которое не подлежит призыву, но было мобилизовано и в результате этого изменило свой статус с "военнообязанного" на "военнослужащего".

Анализ судебной практики в Украине свидетельствует о том, что лица, мобилизованные несмотря на действующее бронирование, могут успешно обжаловать такие решения через суд. Некоторые суды признают незаконной такую мобилизацию и обязывают соответствующие органы уволить их с военной службы. Другие - отменяют только приказы о мобилизации, но не увольняют с военной службы.

Но почему все же происходит мобилизация забронированных, несмотря на четкий регламентированный законом запрет? Основной причиной нарушений мобилизационного законодательства часто выступает человеческий фактор. В частности, из-за следующих аспектов:

Системы "Резерв+" и "Оберег" не имеют надлежащего обмена данными. Это вызывает зависимость от ручного ввода информации работниками ТЦК, и как следствие - наличие возможных ошибок. Игнорирование лицами, имеющими право на отсрочку, обязанности самостоятельно сообщать ТЦК о наличии таких оснований. Судебная практика подтверждает, что обращаться с этим вопросом в ТЦК нужно заранее, а не после мобилизации. Некомпетентность, злоупотребления или ошибки в работе мобилизационных структур.

С целью устранения человеческого фактора внедряется диджитализация военного документооборота.

А в Правительстве уже говорят и о будущей реформе ТЦК.

Поэтому хочется надеяться, что запланированные реформы создадут прозрачные и эффективные мобилизационные структуры. Ведь оптимальный баланс между потребностями войска и поддержкой бизнеса, это то, от чего зависит судьба страны.

Людмила Крохмалюк, старший юрист юридической компании ADER HABER