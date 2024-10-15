По мнению Романа Свитана, мотивацией для военных может быть увеличение денежного обеспечения.

Насильственная мобилизация в Украине может негативно повлиять на фронт. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире "Апостроф TV".

"Поставка в ряды бусифицированных приводит к тому, что они доходят до линии боестолкновения и проседают по флангам. Мы видели, боевую 72 бригаду в конце концов выдавили россияне, обойдя ее с флангов (Угледара, - УНИАН). Потому что на флангах стояли бусифицированные, ТРОшники, они воевать не могут. Воевать могут только профпригодные. А их должны выбирать, по крайней мере из мотивированных. Мотивацию через бусификацию никак не поднимешь", - пояснил Свитан.

Он добавил, что одним из этапов мотивации может быть поднятие финансовой награды для военнослужащих.

Видео дня

"Мотивируйте финансово и тогда профессионалы пойдут в строй. Все зависит от суммы. Понятно, что те 100 тысяч гривен - это чуть больше 2 тысяч долларов - не мотивируют никого пока. Тогда мотивацию надо поднимать до общевойсковых стандартов. Выполняющие задачи на линии боестолкновения в мире получают от 5 до 7 тысяч долларов. Такие мотивационные моменты надо запускать", - добавил Свитан.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее стало известно, что работники ТЦК вместе с полицией провели массовую проверку документов после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве. По словам нардепа Александра Федиенко, таким образом ТЦК "напомнили о том, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на учет, поскольку это уже не право, это уже обязанность".

Комбриг "Хартии" Игорь Оболенский заявил, что мужчинам, которые уклоняются от мобилизации, должны запретить участвовать в выборах сроком на пять лет. Он также призвал давать статус "не гражданин" всем мужчинам, которые находятся за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: