Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы / фото dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о возможных задержках на границе ночью. Как отмечается в Telegram, Государственная таможенная служба Украины предупреждает о возможных задержках на границе в ночь с 30 на 31 июля.

"По информации от Государственной таможенной службы Украины, начиная с 23:00 30 июля 2024 года запланировано проведение технических работ по обновлению серверного программного обеспечения, которые продлятся ориентировочно шесть часов", пояснили в ГПСУ.

Так, во время их проведения пропуск через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств может осуществляться с вероятными задержками. Кроме того, пропуск в пункте пропуска "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни в этот период не будет осуществляться.

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"Просим учесть указанную информацию при планировании пересечения границы", призвали пограничники.

Правила пересечения границы

Как сообщал УНИАН, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. В частности, он отметил, что для пересечения границы отдельным условием является наличие у всех мужчин-граждан Украины в возрасте 18-60 лет военно-учетного документа. Он может быть в электронной или бумажной форме.

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