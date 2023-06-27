Это уже одиннадцатый сторонник "русского мира" в рясе, обнаруженный правоохранителями за текущий год.

В Киевской области правоохранители задержали пророссийского попа, который поддерживал антиукраинскую деятельность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в социальной сети Facebook.

"Пограничники на Киевщине обнаружили одиннадцатого за текущий год пророссийского попа. Телефон батюшки был полным номеров российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности", - говорится в сообщении.

В то же время, во время проверки в открытых источниках информации в отношении клирика также выяснилось, что мужчина является противником создания независимой поместной церкви в Украине.

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В итоге, правоохранители передали батюшку сотрудникам СБУ для дальнейшего "душевного разговора".

Задержание пророссийских Попов в Киевской области - детали

В июне пограничники на въезде в Киев остановили паломницу Лавры, которая с собой имела немалую сумму наличных. В телефоне монашки обнаружили материалы пророссийского характера.

До того на въезде в столицу пограничники остановили священника Украинской православной церкви Московского патриархата, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Фейсбук-страницы президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

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