Бригады воинских частей получат из этих средств от 1 до 10 миллионов гривень.

Кабинет министров Украины выделил Минобороны дополнительные 657 млн грн для обеспечения насущных потребностей военных. Средства выделены из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Как сообщает правительственный портал, из 657 млн грн будет направлено 10,7 млн грн Государственной специальной службе транспорта. Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки Министерства обороны выделили 10,524 млн грн.

"Минобороны направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих частей к ней. Каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально", – объясняют в правительстве.

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При этом отмечается, что по подходу Генерального штаба ВСУ, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 млн грн каждой бригаде. Будут распределять по следующим принципам:

приоритет отдан воинским частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;

учтено организационную структуру и численность личного состава (условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке).

"Сейчас Минобороны ожидает сформированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и направляются в воинские части", – добавили в Кабмине.

Комментируя решение правительства, заместитель министра обороны Юрий Джигир отметил, что выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году.

"Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для насущных нужд обороны", – подчеркнул он.

Расходы на оборону: важные новости

В сентябре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров подал законопроект, которым предлагается налог с доходов физических лиц, собираемый с военнослужащих, и который сейчас составляет львиную долю местных бюджетов, направить на закупку техники и собственное производство оружия.

По официальной информации, в 2023 году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, из которых армейцы уплатят налог в размере 18%, то есть, более 120 млрд грн.

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