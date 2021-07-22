Игорь Палица

Надо называть вещи своими именами: отечественное образование держится на людях. Образованных, честных, трудолюбивых учителях, преподавателях, научно-педагогических работниках, которые, несмотря на мизерную зарплату, преданно вкладывают свой ум и силы в новые поколения украинцев.

Сегодня страна стремительно теряет таких педагогов. За последние годы в процессе так называемой оптимизации сети средних школ без работы остались 16 тысяч педагогов. Еще столько же, по подсчетам экспертов, будут уволены в течение этого и следующего лет. Так нам до сих пор отзывается выполнение требований МВФ, на соглашение с которым пошло украинское правительство. Теперь под ударом оказались преподаватели вузов.

Сейчас Минобразования ведет переговоры со Всемирным банком о предоставлении кредита в 200 млн долларов. Средства пойдут не на развитие высшего образования, а на очередную оптимизацию, на этот раз — высших учебных заведений. Это слово до горечи знакомо украинцам. По словам министра образования Шкарлета, в результате оптимизации в Украине должно остаться 80-85 государственных вузов. То есть их количество может сократиться более чем вдвое. А это значит, что более 40 тысяч преподавателей и научных работников потеряют работу.

Высококвалифицированные специалисты, отдавшие десятки лет образованию и науке, будут фактически выброшены на улицу. Многим из них уже за 40, а значит, найти новую работу, тем более по специальности будет крайне трудно. Очевидно, что они будут вынуждены устраиваться не по специальности или вообще ехать работать за границу. В результате Украина потеряет часть образовательного и научного потенциала.

По словам министра образования Шкарлета, в результате оптимизации в Украине должно остаться 80-85 государственных вузов. То есть их количество может сократиться более чем вдвое

А что будет с молодежью? Оптимизация вузов нарушит право на получение высшего образования почти 400 тысяч студентов. В первую очередь пострадают жители малых городов и сел. Ведь, учитывая уровень обнищания населения, далеко не каждая семья сможет позволить себе отправить ребенка в вуз в другой регион или оплатить обучение на коммерческой основе. Те же студенты, которые уже учатся, в случае сокращения вуза также могут остаться ни с чем. Нет никаких гарантий, что в "укрупненном" университете для них найдутся места, тем более среди бюджетных.

Власть должна понимать, что она делает: вследствие такой реформы с годами мы станем страной, где подавляющее большинство населения не будет иметь высшего образования. А невежественная молодежь не будет поднимать экономику Украины. Потеря системы высшего образования — это ничто иное, как путь превращения нашей страны в поставщика сырья и дешевой рабочей силы для Запада. Неужели правительство фактически согласно продать шанс Украины на успешное будущее, лишь бы получить 200 млн долларов кредита от Всемирного банка?!

Кроме сказанного, указанный проект опасен своими коррупционными рисками. Ведь в украинских реалиях речь может идти не о закрытии неэффективных вузов, а о завладении чиновниками землей и имуществом на миллиарды гривен. Также можно предусмотреть, что на отдельных ректоров будет оказываться коррупционное давление, чтобы именно их ВЗО не попало в перечень на оптимизацию.

Убежден, что для системы высшего образования необходим другой путь. Украине нужно не сокращение количества вузов, а увеличение их финансирования. Университеты и институты должны наконец получить все необходимые полномочия для самостоятельного развития и свободного привлечения средств. Не нужно говорить об избыточных учебных мощностях. Успешный опыт соседней Польши доказывает, что при правильной государственной политике их можно использовать для обучения иностранных студентов.

Украине нужно не сокращение количества вузов, а увеличение их финансирования

Считаю, что украинское правительство должно приостановить переговоры между Минобразования и Всемирным банком о предоставлении кредита на оптимизацию вузов. Сразу после начала работы 6-й сессии парламента в сентябре наша депутатская группа будет настаивать на отчете министра образования Шкарлета по этому вопросу. Мы будем защищать интеллектуальный потенциал нации, ведь без мощной системы высшего образования Украина потеряет шанс на успешное будущее.

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