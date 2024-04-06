Президент также прокомментировал передачу Украине российских замороженных активов.

Украина рассматривает вариант получения от США военного пакета помощи в кредит. Об этом в интервью украинскому телемарафону сообщил президент Владимир Зеленский.

"Рассматривается очень много вариантов. Один сенатор недавно был. И он говорит: "А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь?" Я ответил: "А для чего эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на любой вариант". Я вам скажу больше, если бы вы предложили дать пакет в кредит сегодня, или бесплатно все через год, то мы сказали бы только сегодня. Здесь нет никакого выбора. Мы хотим выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал возможную передачу Украине замороженных активов России на территории ЕС.

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"Когда британцы говорят, давайте дадим украинцам все эти замороженные активы. Это сотни миллиардов долларов. Замечательно, мы им очень благодарны. Но давайте, чтобы это не было просто публичным сигналом, давайте это сделаем. Просто очень конкретно - то или иное государство ЕС, особенно Бельгия, там 250 миллиардов заморожено, Британия, у них есть эти деньги. Просто пусть возьмут эти деньги и передадут. Взять все деньги и передать Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что эти деньги могли бы пойти на развитие отечественного производства. Но не факт, что их можно было бы потратить на покупку оружия в США, ведь на это нужно политическое решение страны. Зеленский также объяснил, почему страны не спешат отдавать Украине эти деньги.

"Замороженные активы иногда государства не хотят передать, потому что деньги там, они работают, это как депозит в банке. Оно лежит и дает процент. А если оно будет лежать не там, а у нас, то оно не будет давать процент", - пояснил Зеленский.

Помощь от США: что известно

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что без помощи США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и продолжать защищаться в этом году.

Тем временем Дональд Трамп, чьи сторонники уже полгода блокируют американскую помощь Украине, предложил вариант с предоставлением помощи в кредит. Бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд считает это неплохим предложением.

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