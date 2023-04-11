По его убеждению, такие люди демотивируют целое подразделение.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович внезапно раскритиковал запрет на выезд за границу для украинских мужчин, которые не желают воевать.

Во время интервью журналисту Василию Голованому Арестович заявил, что такие люди демотивируют личный состав. Якобы двое мужчин, которые не хотят воевать, могут "разложить за сутки все подразделение, которое стоит на переднем крае".

"Таких случаев было очень много, и это стало государственной проблемой", - заявил Арестович.

Отдельно экс-советник ОП заявил о проблеме выезда моряков, которые "удерживают целые регионы" и до начала войны ежегодно завозили в Украину на сумму 4,5 миллиарда долларов.

"По крайней мере, они держали свои семьи на плаву. А сейчас их удерживают американские и европейские деньги, потому что наших денег практически нет, и с такой экономической политикой их и не будет вовсе. Почему бы не дать им возможность обеспечивать свои семьи?" - отметил Арестович.

Кроме того, Арестович предложил упростить выезд бизнесменов, которые, как он говорит, уже сами "договариваются". По его убеждению, государственная политика заключается в том, что никто не выезжает, но при этом "кому надо, тот ездит".

"Люди все это видят, вынесут свою оценку, и она будет неприятной", - сказал экс-советник ОП.

Запрет на выезд мужчин за границу

Как известно, с начала действия военного положения и мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам запретили выезд за границу. Однако есть исключения

В Верховной Раде предложили открыть границы для мужчин, но при определенных условиях - в парламенте зарегистрировали два соответствующих законопроекта. Но все равно разрешение на выезд могут получить не все.

23 января Зеленский подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за границу исключительно в служебные командировки. Такое решение было принято после скандала вокруг зарубежного вояжа нардепа Николая Тищенко.

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