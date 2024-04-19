По его словам, много людей, которые работают в Украине и продолжают уже два года донатить, искать возможности, формировать различные фонды, активно участвовать в тех или иных производствах

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что большое количество людей выехало с Украины, особенно в первые недели полномасштабной войны.

"Это личный выбор людей. Люди же не однородные. Есть разные. Есть те, кто приняли для себя тяжелое решение и пошли на передний край. Их же много. Есть такие, что решили для себя поддерживать Вооруженные Силы через большие программы волонтерства, через бизнес", - сказал он 24 Каналу.

По его словам, много людей, которые работают в Украине и продолжают уже два года донатить, искать возможности, формировать различные фонды, активно участвовать в тех или иных производствах и тому подобное.

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"Смотрите, страх – это нормальная реакция любого человека. И я думаю, что те, кто пошли на передний край, также испытывали определенный страх. Но они умеют управлять этим страхом. Другая категория осталась в тылу и активно работает. И очень мощно работает, независимо от сложных экономических условий, в которых Украина живет. А есть третья категория, которая для себя решила, что ей все равно. Что ей настолько страшно, что надо уехать в Европу и там находиться. Имеют ли они на это право? Как государство, я должен сказать, что нет. Но как человек либеральных взглядов – я понимаю, что каждый сам делает свой выбор", - заявил Подоляк.

Он считает, что когда человек сбежал от войны из Украины и является гражданином Украины, но ведет себя там манифестно, показывая, что ему безразлично, он развлекается – для западного обывателя это выглядит странно.

"А как это так? Ну, смотрите, вот украинцы как себя ведут? Это частично демотивирует наших партнеров. Это человеческая природа... После двух лет войны Украина продемонстрировала ключевое – что огромная сердцевина в стране есть. Огромная, которая готова отдавать все ради существования Украины. Не просто ради абстракции какой-то, а ради существования конкретной страны", - сказал советник.

Подоляк уверен, что "эта сердцевина намного больше, чем во многих других странах".

"И это единственное, что должны понять наши партнеры. Что такая страна должна обязательно выиграть. Потому что другие страны совсем иначе бы себя вели в такого типа войнах против России", - добавил он.

Украинцы за границей

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что обновление военно-учетных данных мужчинами за рубежом необходимо для того, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за границей и не тратили время на оформление повесток в Украине.

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