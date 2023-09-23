На шее котик носит патрон, который должен "подать" для последнего российского оккупанта.

На Херсонщине вместе с полицейскими служит кот по кличке "Патрон", которого правоохранители взяли под опеку и сделали своим талисманом.

О пушистом "бойце" рассказал майор полиции Одессы Юрий Душак, который некоторое время провел на Херсонщине в составе сводного отряда. Душак 27 лет посвятил службе в правоохранительных органах - был оперативником, разыскивая преступников и без вести пропавших граждан, а последние 11 лет - в должности участкового офицера.

"В начале полномасштабного вторжения мы с коллегами стояли на защите Одессы. Усиленно обеспечивали правопорядок и делали все возможное, чтобы сохранить жизнь жителей города и прежде всего наших родных. Впоследствии в составе сводного отряда полиции Одесской области я поехал на Херсонщину. Раньше там было множество живописных мест, а за время оккупации некоторые села стали руинами", - говорит майор полиции.

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Мужчина вспоминает, как его подразделение находилось в районе Днепровско-Бугского лимана, а враг наносил удары украинскому блокпосту и населенному пункту, в котором тот был расположен. Полицейские эвакуировали гражданских и при необходимости оказывали им медицинскую помощь, среди которых был, например, мужчина которому оторвало конечность.

Также одесский полицейский рассказывает, что нашел себе верного друга – кота Патрона.

"Большинство называют так собак, у нас же Патроном был кот. Заботиться о нем было одно удовольствие, ведь пушистый всегда находился возле нас, как талисман. Такое имя он получил не случайно - на шее кот носит патрон, который должен "подать" нам для последнего российского оккупанта", - рассказал правоохранитель.

В пресс-службе ГУ НП в Одесской области УНИАН уточнили, что майор Душак вернулся в Одессу, а его верный Патрон остался на Херсонщине. "Сейчас котик несет службу с другими работниками", - рассказали в полиции.

Пес Патрон - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине живет пес Патрон, который несет службу вместе с пиротехниками ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области. Хозяин этого джека-рассела - начальник части пиротехнических работ этого регионального главка Михаил Ильев, у которого четвероногий появился совсем маленьким. По словам мужчины, семья долго выбирала породу собаки, которая может жить в квартире, путешествовать с людьми и ее можно было брать на работу.

Патрон с началом полномасштабной войны стал одной из наиболее известных собак Украины, имеет государственную награду, собственную страницу в соцсетях и вышиванку. Также выпущена почтовая марка "Пес Патрон".

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