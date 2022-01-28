Один из инструментов нагнетания тревожности и паники среди украинцев - частые ложные сообщения о минировании, которые в последнее время приобрели системный характер. В некоторых случаях это приводит к длительному блокированию деятельности учреждений образования, здравоохранения, торговых центров, городского транспорта. Помимо бюджетных расходов, связанных с привлечением спецтехники, ситуация вызывает социальное напряжение и наносит имущественный ущерб учреждениям и организациям.

Правоохранители (Нацполиция и СБУ), органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и подразделения оперативно-спасательной службы гражданской защиты не могут не реагировать на обращение о минировании. И никто из должностных лиц не желает брать на себя ответственность за игнорирование таких сообщений, даже если есть основания считать их чьей-то забавой. Просто если обращение не подтверждается, полиция открывает уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) по факту заведомо "неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

По данным правоохранителей, большинство псевдосообщений о минировании поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации

Несмотря на то, что сообщение о "минировании" не является безусловным основанием для эвакуации людей, такое решение принимается независимо от уровня угрозы. Как правило, на основе фактической обстановки. Поэтому отработка "минирований" обычно сопровождается эвакуацией.

Если проанализировать приговоры по ст. 259 УК Украины, которые есть в Едином государственном реестре судебных решений, и сообщения в СМИ о задержания, то лиц, совершающих такие преступления, можно разделить на следующие категории:

1) люди с психическими расстройствами;

2) люди, совершающие преступления "для развлечения", часто из-за злоупотребления алкоголем (или же несовершеннолетние);

3) люди, которые имеют нестабильное психологическое состояние (речь идет не о психических расстройствах, а определенные эмоциональные состояния, связанные с обстоятельствами личной жизни - развод, проблемы на работе и прочее);

4) несовершеннолетние или студенты, которые стремятся сорвать занятия/экзамены.

В подавляющем большинстве таких случаев преступления раскрываются благодаря тому, что злоумышленник после сообщения о "минировании" с мобильного телефона, продолжает им пользоваться.

Но, к сожалению, авторы большого количества фейковых сообщений остаются неустановленными. Это связано с использованием ими анонимных электронных почтовых ящиков и других средств связи, когда достаточно сложно доказать отношение конкретного лица к средству коммуникации. Для раскрытия этой категории недостоверных обращений нужно активно привлекать киберполицию. Но из-за ограниченности правоохранительного ресурса, загруженности специалистов в сфере киберпреступности и сложности расследования, большинство таких преступлений остаются нераскрытыми.

Кроме того, по данным правоохранителей, большинство псевдосообщений о минировании поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации.

Парламент уже трижды ужесточал уголовную ответственность за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан – в 2002, 2012 и 2021 году.

В 2012 году, вместо альтернативных основных наказаний в виде штрафа, ареста или ограничения свободы, установили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет (ч. 1 ст. 259 УК Украины); сроки наказания в виде лишения свободы в ч. 2 ст. 259 УК Украины были изменены с "от 2 до 7 лет" на "от 4 до 8 лет". По сравнению с другими преступлениями, которые предусмотрены в ст. 259 УК Украины, наказания являются достаточно суровыми. Указанные сроки наказания действуют и сейчас.

Люди, осужденные за подобные преступления впервые, как правило, получают "условное" наказание и на этом их ответственность заканчивается. Однако ни прокуроры, ни госорганы, которые понесли затраты, ни предприятия, учреждения, организации или физические лица, которым причинен имущественный или моральный вред, как можно увидеть в ЕРДР, не подают гражданских исков о возмещении.

Важно активно распространять информацию в СМИ о каждом случае осуждения лица за ложное сообщение

Введение практики взыскания убытков с виновного или его законных представителей (в случае совершения преступления несовершеннолетним) могло бы дисциплинировать других и предупредить возможность рецидива - довольно часто такие преступления совершаются безобразно.

Кроме того, важно активно распространять информацию в СМИ о каждом случае осуждения лица за ложное сообщение.

Также не следует забывать, что законных представителей несовершеннолетних преступников могут привлечь к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях - Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. За это нарушение могут наложить штраф от 850 до 1700 грн. Если же несовершеннолетний в возрасте до 16 лет уведомит о "минировании", то родителей или опекунов могут оштрафовать на сумму от 1700 до 5100 грн.

Очевидно, что размеры штрафов за такие нарушения являются незначительными и их надо значительно повысить.

Однако, как показывает статистика уголовных производств, само по себе установление более строгих наказаний не приводит к уменьшению количества сообщений о "минировании". Эта проблема является комплексной.

Денис Ненов, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры"