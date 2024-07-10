'Плохое настроение' у предпринимателей: украинский бизнес впадает в депрессию

Согласно опросу НБУ, настроения украинских предпринимателей сейчас худшие с начала года. УНИАН выяснил, какие именно отрасли экономики оказались под ударом, и возможно ли это исправить во время войны.

Национальный банк Украины ежемесячно измеряет настроения предпринимателей, чтобы получить "среднюю температуру по палате" и очертить существующие проблемы в экономике. Последний июньский отчет, который регулятор опубликовал в начале июля, показывает, что летом украинский бизнес охватила настоящая депрессия - показатели худшие за последний год и вплотную приближаются к наиболее стрессовому 2022-му.

Причем плохие настроения одновременно наблюдаются и в торговле, и строительстве с промышленностью. А в сфере услуг показатели буквально худшие. Что именно мешает предпринимателям сейчас, и есть ли пути преодоления этих проблем, - разбирался УНИАН.

Плохие настроения

Война идет уже третий год, и бизнес, находящийся подальше от линии фронта, сохраняет активность, ведь смог адаптироваться. Впрочем, чем ближе к "нулю", тем сложнее работать крупным предприятиям. Например, в Харькове крупный бизнес или простаивает, или эвакуирован, или работает в крайне ограниченном режиме. Россияне специально били ракетами не только по заводам и фабрикам, но и по ТРЦ, рынкам, отделениям "Новой почты" - чтобы спровоцировать кризисы на местных рынках сбыта, в логистике и панику среди потребителей. Паники не произошло, но и хорошего особо тоже нет.

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Похожая ситуация на Сумщине, Херсонщине и в других прифронтовых регионах. Легче - в Днепре, Одессе и Киеве. А вся остальная страна, в целом, от прямых ракетно-дронных ударов страдает меньше. Но настроения в июне там все равно обвалились - по всем областям динамика примерно одинаковая.

Так, НБУ пишет, что Индекс ожиданий деловой активности в июне снизился до 43,6 баллов. В мае оценка составляла 48,0, что тоже мало, ведь свидетельствует о том, что положительные настроения имели менее половины предпринимателей.

Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии, считает, что ожидаемо ключевыми факторами негатива являются проблемы с энергетикой и дефицит кадров. Но он настаивает, что этот индекс НБУ хоть и важен, но все равно является показателем субъективным, и многие факторы не учитывает.

"Индекс ожиданий деловой активности - это важный субъективный показатель состояния экономики, свидетельствующий о постепенном восстановлении экономической активности или, наоборот, об ухудшении ситуации. Сейчас мы видим, что индекс ожиданий обвалился до 43,6 в июне 2024 года. Это заметно хуже, чем в это время в прошлом году, - говорит экономист, - Таким образом, ожидания бизнеса стали сравнимы с серединой 2022 года, когда продолжалась напряженная фаза войны с непредсказуемыми результатами".

То есть, в 2024 году Украина переживает "второй 2022-й" год. Но почему ожидания упали именно летом? Ведь в этот сезон потребление электроэнергии снижается по сравнению с зимой, даже с учетом кондиционеров.

На самом деле, в отличие от бытовых потребителей, у бизнеса не такая прямая сезонная зависимость. Предпринимателю нужно думать о непрерывном производственном процессе в любой сезон. Даже если "производство" - это продажи или сфера услуг. Все зависят от стабильного энергоснабжения.

Услуги в "депрессии"

Как сообщает НБУ в отчете, хуже всего оценивают ситуацию летом те предприниматели, которые задействованы в сфере услуг. Их индикатор настроений "обвалился" с 47,2 в мае до 39,7 в июне. Это худший показатель в отрасли за последние 12 месяцев. И если проблемы все те же, что и у остальных предпринимателей, их приоритетность другая.

Так, эта категория предпринимателей больше всего жалуются не столько на отключение электроэнергии, сколько на дефицит кадров. Именно отток квалифицированных специалистов в июне они называют главной причиной своей "депрессии".

Расходы же из-за отключения света (потому что поломанное из-за перепадов тока оборудование нужно ремонтировать, закупать новое) идут вторыми в этом "рейтинге" проблем. Третьим кризисным фактором бизнесмены назвали снижение спроса населения

Более того, предприниматели уже чувствуют и прогнозируют еще большее сокращение количества заказов на фоне увеличения закупочных цен и тарифов. То есть, все сложилось в кучу - увеличение расходов на фоне уменьшения спроса, что привело к снижению прибыльности бизнеса. Поэтому и негатив.

Стоит также учитывать, что отрасль услуг у нас представлена преимущественно малым и даже микробизнесом, который имеет значительно меньший запас прочности по сравнению со средними и особенно крупными компаниями. Покупка того же генератора для малого фопа станет куда более весомой инвестицией, чем для средней компании.

"Для сферы услуг наличие электричества критически важно, поскольку обеспечивает функционирование необходимого оборудования в парикмахерских, кафе, ресторанах, салонах красоты, бассейнах, фитнес-центрах, кинотеатрах и т.д.", - рассказывает Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей.

Кроме того, представитель частных работодателей уверяет, что отрасль услуг больше всего страдает в прифронтовых регионах - в частности в Харькове. По его подсчетам, только за июнь по городу оккупанты выпустили 29 КАБов различной мощности.

"Полгода Харьковская область находится в критических условиях по ведению бизнеса. Город Харьков обстреливается практически каждый день. Каждый обстрел приводит к потере своего бизнеса от 10 до 50 малыми или средними предпринимателями, - продолжает Александр Чумак, - Магазинчики, кофейни, офисы, МАФы, торговые центры, медицинские центры... Каждый прилет - это затраты 3-10 тысяч долларов на восстановление бизнеса".

Однако, по словам специалиста, хоть и с плохим настроением, но многие предприниматели продолжают работать в Харькове и ремонтируют все преимущественно за свой счет. По крайней мере те, кто еще "имеет веру в будущее", как он говорит. А таких еще немало.

По отраслям - у кого еще плохое настроение

В своем отчете Нацбанк касается не только сферы услуг, но и таких отраслей как торговля, промышленность и строительство. Начнем с торговли, ведь это и МАФы, и ТРЦ одновременно - то есть и малые, и крупные предприятия. Возможно, из-за такого разнообразия индекс настроений в этой сфере не такой депрессивный, как в сфере услуг - 46,4 балла. В мае было 47,7. Разница минимальная, но динамика тоже отрицательная.

Интересно, что торговля как сфера экономики показывает лучшие настроения в стране. Значительно выше, чем средние 43 балла по всем отраслям. Однако это "в моменте" - в июне. А уже прогнозы здесь не очень оптимистичны. Продавцы (как малые, так и большие) ожидают дальнейшее сокращение товарооборота, а также фиксируют уменьшение собственных запасов товара, что свидетельствует об ожидании снижения спроса в будущем.

Отдельно как проблему они отмечают снижение прибыли, поскольку закупочная стоимость товаров растет, а покупательная способность украинцев уменьшается. Также в топе проблем отрасли не только отключение света, но и повышение тарифов.

Второй идет, как ни странно, отрасль промышленности, где настроения тоже упали, но лишь до 45,5 (в мае НБУ зафиксировал 48,8). Как и торговцы, промышленники жалуются на перебои с энергообеспечением, рост производственных затрат и кадровые проблемы. Но на первом месте для них угрозы безопасности, что неудивительно, ведь РФ специально "охотится" за действующими производствами.

Еще один важный фактор, о котором упоминают промышленники - это внешняя конъюнктура. Они ожидают снижения экспортных заказов. На этом фоне растут запасы уже изготовленной продукции, которую стали меньше покупать за рубежом. Кроме того, предприниматели жалуются на снижение запасов сырья и материалов, на рост цен на них и на рост процента невыполненных заказов, что может быть связано со всеми вышеперечисленными проблемами.

Тем не менее, мы видим, что промышленность, в целом, адаптировалась к новым условиям. Поэтому и настроения там не такие панические, как в 2022 году. Несколько похожая ситуация и у строителей, где настроения тоже ухудшились, но не обвалились до уровня сферы услуг. Оценки здесь упали с майских 49,8 до июньских 43,0 баллов. В январе 2024 года было 31,9. Это показывает, что настроения строителей ухудшились, но все еще значительно выше, чем в начале года.

У таких предприятий основной проблемой стали не тарифы или вопросы безопасности, а крайне слабый инвестиционный спрос (хотя и немного выше, чем в январе 2024-го или в 2022 году). Также среди причин, ухудшающих настроение, строители отмечают снижение объема новых заказов и, соответственно, объемов строительства в целом.

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Есть причины волноваться из-за доступности и цен на сырье и относительно цен на готовую продукцию (которые будут снижаться, вероятно, из-за снижения спроса и платежеспособности украинцев). Плюс проблемы с кадрами, отключение света и риски безопасности, которые есть и во всех других отраслях.

Но есть и положительные сдвиги - строители считают, что хоть цены на услуги подрядчиков и будут увеличиваться, но сами они будут более доступными для заказов. Речь здесь может идти не только о других украинских компаниях, но и о турецких, например, которые сейчас постепенно увеличивают свое влияние на отечественный рынок строительных услуг.

Можно ли исправить ситуацию

Подводя итог по отчету Нацбанка, можно отметить, что в отраслях, где доля средних и крупных бизнесов больше, предприниматели демонстрируют лучший настрой. Потому что крупному бизнесу проще подготовиться к проблемам с электроснабжением, и ценных специалистов проще забронировать он мобилизации.

Но у крупных компаний растут угрозы безопасностного характера. Хотя все равно по сравнению с 2022-м и даже с началом 2024 года ситуация с безопасностью значительно улучшилась.

Опрос НБУ хорошо отражает не только перечень проблем, которые беспокоят бизнес, но и их приоритетность для каждой отрасли. Где-то на первом месте тарифы на электроэнергию или дефицит кадров, а где-то падение спроса за рубежом и те же вопросы безопасности. Тем не менее, пока только сфера услуг имеет показатели на уровне кризисного 2022 года. Это уже тренд или лишь временное явление - увидим уже в следующем отчете НБУ.

"Для экономической активности нужны: электроэнергия, вода, канализация, отопление, дороги (логистика) и связь. При отсутствии или ограничении энергоснабжения значительная часть этих составляющих отсутствует, - говорит Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей, - Уже сейчас ощущается дефицит рабочей силы из-за значительного перемещения населения и непрогнозируемой мобилизации. Особенно страдают профессии традиционно присущие мужчинам. Невозможность забронировать персонал или заместить мужчин женщинами для многих бизнесов являются критическими".

Эксперт настаивает, что главная проблема всех отраслей - общее отсутствие прогнозируемости.

"Если бизнес не видит перспектив, отсутствуют стратегии экономического развития и восстановления, или они не обновлялись после 24 февраля, то бизнесу проще сократить или приостановить свою деятельность для сохранения ограниченных ресурсов", - отмечает Александр Чумак.

Действительно, мало знать о проблемах. Нужно если и не решать их полностью, то хотя бы снижать их разрушительное влияние. Конечно, лучшим выходом было бы быстро победить в войне. Но Путин против этого и "зубами" вцепился в наши территории. Поэтому приходится искать временные решения на время военного положения.

Специалист называет план из 5 пунктов, которые бы улучшили настроения предпринимателям:

1) Урегулировать вопрос с уплатой налога на землю и имущество (в Харькове такое решение местными властями проработано во 2 квартале года и должно быть продлено на следующий квартал);

2) Обеспечение бизнеса альтернативными источниками энергии (генераторы в частности), что обещал президент, но пока без результатов (вся надежда сейчас на зарубежных партнеров);

3) Справедливое экономическое бронирование критически важного персонала с понятными правилами;

4) Компенсация расходов на восстановление и восстановление бизнеса (например, выдавать такие целевые гранты через уже действующую программу е-Работа);

5) Особый режим содействия бизнесу специально для прифронтовых регионов, чтобы мотивировать предпринимателей не только возвращаться домой, но и стимулировать их выходить из тени, что увеличит налоговые поступления.

Настроения предпринимателей действительно не очень радостные. Но их динамика разная по разным отраслям, хотя общие тенденции и проблемы у всех похожи - это, прежде всего, нестабильное электроснабжение, угрозы безопасности и дефицит кадров. Впрочем, они пока далеки от того, что было в 2022 году, а значительное влияние на настроения имеют не только фактические проблемы, но и страхи за будущее, что является субъективным фактором.

Тем не менее, снизить страхи и вернуть мотивацию могли бы более прогнозируемые действия власти, которая пока действует довольно непоследовательно, да еще и со ставкой на "кнут" (поднятие налогов), а не на "пряник" (те же упомянутые гранты на восстановление). Будем надеяться, что к потребностям бизнеса прислушаются, ведь прогнозируемый бизнес во время войны - это надежный тыл, который сейчас так нужен фронту.