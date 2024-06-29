Женщина работала научным работником Горловского художественного музея.

Украинка Елена Пех, освобожденная из российского плена, вернулась в Киев и впервые за долгое время позвонила дочери.

Трогательный разговор попал на видео. Кадрами поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Не плачь, не плачь. Я тебя очень люблю. Все хорошо. Я тебя очень люблю. Я уже в Украине. Меня такие ребята хорошие встретили. Какие цветы мне подарили. Не плачь, все закончилось, я дома", - сказала Пех дочке, едва сдерживая слезы.

Плен Елены Пех

Елена Пех - научный сотрудник Горловского художественного музея. Россияне удерживали ее в плену 6 лет - с 2018 года.

Сегодня десять украинцев, которых накануне освободили из российского плена, вернулись в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры первых минут освобожденных украинцев в столице. На видео прибытия освобожденных украинцев в Киев видно, что их встречают родные, представители власти и духовенства.

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