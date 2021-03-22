Этой весной Украина традиционно перейдет на летнее время.

Весной и осенью в Украине принято переводить стрелки часов. В первый месяц весны традиционно происходит переход на летнее время.

Когда Украина перейдет на летнее время 2021

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеПеревод стрелок часов на летнее время, как заведено, проходит в последнее воскресенье марта.Утверждено это постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Таким образом, переход на летнее время в Украине в 2021 году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью в 3:00 украинцы должны переместить стрелки часов на один час вперед. Соответственно, из-за перевода часов время на сон сократится на час.

Почему дважды в год крутят стрелки часов

Идею перевода времени выдвинул американский политик, дипломат, изобретатель Бенжамин Франклин. Сделал он это в 1784 году для более эффективного использования дневного света и сокращения расходов на электроэнергию.

В то же время в 21-м веке это работает уже не так эффективно и многие страны отказались от сезонного перевода часов.

Перевод часов в Украине: попытки отмены

Украина впервые начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с другими республиками СССР.

Однако вопрос целесообразности перевода часов уже не раз поднимался и в 2011 году была предпринята попытка его отменить. Тогда Верховная Рада проголосовала за то, чтобы оставить в Украине постоянным летнее время. Но населению страны это не понравилось.

С тех пор как Европарламент в 2019 году поддержал решение об отмене перевода часов, об этом снова активно заговорили и в Украине. Так, осенью 2020 года в Раде инициировали законопроект об отмене перевода часов. В начале марта 2021 года парламент принял его в первом чтении, однако не смог проголосовать во втором чтении и отправил на доработку.

Как пережить переход на летнее время

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько будут отдыхать украинцы в третий месяц весныУченые давно пришли к выводу, что сезонный перевод времени крайне негативно влияет на самочувствие человека. Переход на летнее время, в частности, часто сопровождается бессонницей, проблемами с концентрацией внимания, раздражительностью, упадком сил, сменой настроения и даже проблемами с пищеварением.

Чтобы облегчить переход на другое время, стоит заранее готовить организм к изменениям. Так, за неделю-две до определенной даты можно начать немного раньше ложиться спать и просыпаться, постепенно ежедневно "сдвигая" график на несколько минут.

Конечно же, обязательно надо высыпаться, иначе упадка сил не избежать.

Легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе – отличное средство от весенней депрессии. Также специалисты советуют перейти на правильный рацион питания, то есть не потреблять вредную пищу и не злоупотреблять алкоголем.

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Автор: Алина Вишневская