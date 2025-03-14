Половина опрошенных украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 14 февраля - 4 марта.
"Так, половина украинцев - 50% считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше (в декабре 2024 года было 51%). При этом стоит напомнить контекст: нынешний опрос был проведен в период 14 февраля - 4 марта 2025 года - как раз на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отмечается, меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира - 39% (в декабре 2024 года - 38%). Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.
"Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года", - подчеркнули в институте.
Другие опросы украинцев
Ранее украинцы назвали главную цель России в войне. Большинство граждан считает, что текущей целью РФ является уничтожение Украины как государства и украинского народа.
Также опрос показал, что количество украинцев, которые поддерживают прямые переговоры с РФ, стремительно растет. В частности 64% выступает за такие действия. В то же время 91% опрошенных украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России о прекращении войны без участия Украины.