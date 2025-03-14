39% респондентов считают, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира.

Половина опрошенных украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 14 февраля - 4 марта.

"Так, половина украинцев - 50% считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше (в декабре 2024 года было 51%). При этом стоит напомнить контекст: нынешний опрос был проведен в период 14 февраля - 4 марта 2025 года - как раз на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира - 39% (в декабре 2024 года - 38%). Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

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"Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года", - подчеркнули в институте.

Другие опросы украинцев

Ранее украинцы назвали главную цель России в войне. Большинство граждан считает, что текущей целью РФ является уничтожение Украины как государства и украинского народа.

Также опрос показал, что количество украинцев, которые поддерживают прямые переговоры с РФ, стремительно растет. В частности 64% выступает за такие действия. В то же время 91% опрошенных украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России о прекращении войны без участия Украины.

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