Все люди, получившие статус инвалида, имеют право на дополнительные выплаты от государства.

Каждый человек, который по состоянию здоровья претендует на статус инвалида, должен обратиться в МСЭК, чтобы врачи определили группу инвалидности. Только после этого украинец может рассчитывать на пенсию от государства - УНИАН расскажет, как считается пенсия по инвалидности и необходим ли рабочий стаж.

Какая пенсия по инвалидности в Украине в 2024 году

Размер пенсии зависит от страхового стажа, возраста человека и группы инвалидности, которую установила медико-экспертная комиссия. Пенсия по инвалидности всегда считается, как часть от пенсии по возрасту, то есть:

пенсия по инвалидности 1 группа - 100% от выплат по старости;

- 100% от выплат по старости; пенсия по инвалидности 2 группа - 90%;

- 90%; пенсия по инвалидности 3 группа - 50%.

Мало кто понимает, сколько пенсия по инвалидности 3 группы в Украине или любой другой группы, потому что не знает, как именно она считается. Механизм простой - сначала учитывается возраст и трудовой стаж человека до получения инвалидности. Так определяется пенсия по старости. Затем берется во внимание количество лет, отработанных человеком уже в статусе инвалида и до 60 лет.

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Решать, что выгоднее - пенсия по инвалидности или по старости, только вам, но в некоторых случаях первый вариант действительно лучше второго.

Какой нужен стаж для пенсии по инвалидности в Украине

Трудовой стаж необходим, чтобы рассчитать пенсию для инвалида, но количество отработанных лет может быть разным - это зависит от группы инвалидности и возраста человека. По состоянию на октябрь 2024 года требования следующие:

I и II группы - трудовой стаж от 1 до 10 лет;

III группа - трудовой стаж от 1 до 14 лет.

Точно определить, какой именно вам необходимо иметь стаж для получения пенсии можно, если обратиться в соответствующие органы, так как требования к количеству отработанных лет зависят от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Также бывают ситуации, когда пенсия по инвалидности оформляется без наличия трудового стажа. Этот вариант подходит для людей, которые получили данный статус при прохождении воинской службы, будучи "срочниками". Таким образом государство гарантирует защиту воину, если он не сможет работать после службы.

Какая социальная пенсия по инвалидности в Украине

На данный момент в нашей стране существует такое понятие как "социальная пенсия по инвалидности". Она назначается автоматически всем инвалидам, которые подали заявление на получение пенсии позже, чем нужно. По законодательству, для человека, которому оформили статус инвалида, есть 3 месяца на обращение - в противном случае, он получит минимальные выплаты:

2760 гривень для инвалидов I группы;

2520 гривень для неработающих инвалидов ІІ и ІІІ групп;

2093 гривни для работающих инвалидов ІІ и ІІІ групп.

Для того пенсия по инвалидности была не социальной, а такой, как вам положено, лучше обращаться в соответствующие органы вовремя - тогда выплаты будут назначены со дня подачи заявления.

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