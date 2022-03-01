Папский нунций Висвальдас Кульбокас: Киев стал столицей событий мира, здесь решается судьба всех нас

Шестой Апостольский нунций, архиепископ Висвальдас Кульбокас рассказал в интервью УНИАН, почему остался в Украине, чем занимается сейчас, в разгар российской агрессии, насколько сильный шаг сделал Папа Римский Франциск, нарушив дипломатический протокол, чтобы пообщаться об Украине с послом России в Ватикане, возможен ли диалог и примирение с РФ и какую молитву стоит читать за Украину и мир в ней.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину большинство дипломатических ведомств эвакуировали своих представителей из украинских городов. Множество дипломатов и вовсе выехали за пределы Украины, спасаясь от обстрелов россиян. Однако среди послов нашлись и по-настоящему героические люди. Один из таких – если не единственный – посол Ватикана в Украине. Шестой апостольский нунций, архиепископ Висвальдас Кульбокас пообщался с УНИАН и рассказал, почему считает, что Украина победит.

Монсеньор Висвальдас, вы не покинули Киев ни тогда, когда западные страны предупреждали Украину о грядущей эскалации со стороны России и вывозили своих дипломатов, ни тогда, когда российские ракеты уже полетели в украинские города. Расскажите, почему приняли решение остаться?

Здесь довольно ясный ответ. Моя миссия, как посла Святого Престола, имеет два аспекта. Это представительство при правительстве Украины и при церквах в Украине. Прежде всего, при католических церквях - Греко-католической и Римо-католической. А, значит, моя задача также и пастырская, как епископа. Где должен быть пастырь и священник? Он должен быть со своими людьми. Если Папа Франциск меня послал сюда, значит, здесь моя миссия.

Киев ежедневно обстреливают, сирены противовоздушной обороны и призывы к горожанам спуститься в укрытия звучат каждые несколько часов. Как сейчас проходит ваш день?

Дни проходят так, что мы следим за ситуацией. Каждый день проходит под знаком "Внимание!". Иногда это воздушная тревога - нужно укрываться в убежище. У меня всегда с собой самые главные вещи. Мы с монахинями даже службу провели в убежище. Потому что, если это не ясный момент, лучше всего молиться внизу. Но прошлая ночь (с 27 на 28 февраля) была в Киеве более-менее спокойной.

Вы сейчас поддерживаете связь с Ватиканом?

Когда есть какая-то информация о ситуации, нужно передать Ватикан. Нужно переговорить с государственным секретарем и его помощниками, но не всегда это удается. Не всегда остаются силы и время для такой работы. Нужно выжить, как и каждому киевлянину. Никогда не знаем, когда дом или что-то другое "получит".

Но, в целом, связи с Ватиканом — постоянные. Пока будет связь, связываемся и утром, и днем, и вечером. Может быть, вы видели, что Госсекретарь Кардинал Пьетро Паролин во время Генеральной ассамблеи ООН повторил, что Святой престол готов тоже быть площадкой для диалога между Украиной и Россией.

Как вы считаете, будет ли такая возможность для диалога?

Это зависит от всех сторон. То есть, Украина — да, она давно просила о такой возможности.

Искать возможности для диалога — это всегда позиция Святого престола. Но здесь у нас нет возможности никого заставить. Мы можем только предложить. Сегодня у Святого престола двойная миссия: площадка для переговоров и духовная — сплотить людей в молитве и любви. Потому что они так сильны, что могут принести нам всем мир.

Что, на ваш взгляд, главное в таком диалоге, о котором вы говорите?

Объясню главные аспекты по пониманию церковью и Святым престолом такого диалога.

По церковному понятию, ситуация войны возникает, потому что одна страна имеет одну концепцию, другая – свою, и потом одна воюет против другой. Политически найти здесь выход довольно трудно, даже во время переговоров.

По политическим концепциям, Украина воюет, защищая свою страну. В Украине, обычно в литургии и православных, и католических церквей греческого обряда, даже есть молитвы за правителей, за войска. Молимся, чтобы правительство работало со своей страной и защищало. За войска, чтобы они свою миссию завершили и тоже защищали страну.

Получается, Церковь не может быть нейтральной?

Украина сегодня защищает свое право на существование. Миссию церкви мы не можем назвать нейтральной. Нейтральность - это политическое выражение. И церковь ясно разделяет два аспекта. Первый — само действие. Например, папа Франциск ясно сказал: война — дьявольское действие. Другой аспект — человек, который это совершает. Всегда церковь и я, как пастырь, продолжает смотреть даже на агрессора, как на брата. Моя задача его духовно спасти. Церковь говорит, что до ненависти дойти не должно.

Что я слышу и вижу в эти дни? Я нахожусь в Киеве и столько получаю сообщений! "Мы с вами! Мы о вас думаем!". И я знаю, что это не пустые слова! Люди, мои друзья, даже не спят по ночам. Они следят: как ситуация, что происходит, удастся ли защитить. Они вместе с нами.

Это солидарность почти всего мира с Украиной. Можно сказать, что Киев на этот момент стал столицей событий мира. Люди говорят, здесь сегодня решается судьба всех нас.

Люблю использовать такой пример. Подумайте, если бы вы были Богом. Вы создали человека и потом видите, что человечество начинает любить друг друга так, как сейчас любит Киев и Украину. Тогда Бог смотрит: "Человечество объединилось и солидарно. Оно еще раз вернулось к братству. Хорошо, здесь уже нет никакой причины, чтобы война продолжалась". Поэтому мы помогаем даже Богу снять все причины войны.

Во время этой трагедии задача каждого - расти в любви и солидарности. Когда мы духовно станем братьями — война прекратится.

На следующий день после того, как Россия напала на Украину, Папа Римский Франциск, вопреки протоколу - дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла – лично прибыл в посольство России в Ватикане. О чем шла речь на этой встрече?

То, что Папа посетил посла России при Святом Престоле, как видите, символически очень сильный знак. Потому что, как заметили журналисты в Риме, никто не помнит такого момента, чтобы Папа пошел к послу. Обычно другие страны приглашают к нему, чтобы выразить озабоченность или протест. А здесь он лично пошел в посольство.

О чем говорилось на встрече объяснил Госсекретарь Ватикана Кардинал Паролин: что Папа пошел объяснить, что нельзя решать вопросы войной. То есть, Папа смиренно и настоятельно просил остановить войну.

Как вы думаете, услышали ли Ватикан в России?

Трудно сказать. Мы сможем судить только по результатам. Но здесь каждый должен делать то, что в его силах. То есть, если у меня есть возможность выразить мнение, я это делаю.

Я все-таки хотел сказать, что те мои друзья, которые думают об Украине и молятся за нее, постоянно в эти дни пишут, что ощущение очень вдохновляющее. Молитвой ощущают, что ангелы охраняют Украину. То есть, все смотрят с большой надеждой. Поэтому мне кажется, что мы подходим к такому уровню солидарности всего мира, чтобы остановить эту войну. Я надеюсь, что скоро она закончится. Ведь уже нет смысла ее продолжать, когда все человечество объединилось.

Какие еще усилия может предпринять Ватикан, чтобы остановить войну? Не рассматривается ли возможности для встречи Папы Римского Франциска с президентом РФ Владимиром Путиным?

Пойти к послу России, в каком-то аспекте, даже сильнее, чем поговорить с президентом. Это означает большую и смиренную просьбу - унизить себя и просить: "Я прошу вас…".

Но, конечно, у Папы остается еще и возможность искать прямого контакта с президентом Путиным. Это решать уже ему.

Какие гуманитарные задачи сейчас выполняет католическая церковь в Украине?

Одна из задач — предоставить людям возможность прийти в убежище под храмами. Проводить службы, хотя это уже духовная задача. По возможности - гуманитарная помощь.

Мне трудно сказать, на каком этапе этот процесс. И Госсекретариат, и посольство Украины при Святом престоле работают по этому вопросу. Я знаю, что есть и список потребностей. Это медикаменты, одежда, еда. Список очень длинный! Конечно, здесь трудно доставить эту помощь. Поэтому Госсекретариат напрямую в контакте с посольством Украины, чтобы посмотреть, каким образом лучше отправить помощь. Это решается в Ватикане.

В свою очередь, католические церкви в разных странах стараются отправить эту помощь уже по другим линиям. Через Международный благотворительный фонд Каритас, к примеру. Это наверняка идет к людям. А здесь правительству решать, кому эта помощь больше нужна.

Меньше недели назад Папа Римский Франциск призвал всех верующих помолиться за прекращение конфликта в Украине. И сам возглавил молитву в Ватикане. Как часто можно слышать молитву за Украину в Базилике Святого Петра?

Здесь я уверен, что сам Папа и его сотрудники каждое утро, когда они просыпаются, уже молятся за Украину. Мы помним, что 26 января был день молитвы за Украину во всем мире.

Еще раз Папа пригласил всех молится за Украину в среду, 2-го марта. Это очень символические дни, когда не только сам Папа молится, а призывает, чтобы все молились вместе. Тогда это становится очень сильной совместной молитвой. Это символ и большая духовная сила.

Какую молитву сейчас нужно читать верующим в Украине?

Верующих в Украине очень много. Я уверен, что каждый со своей молитвой. Мы обращаемся смиренно к Господу, чтобы мы сами, в своем сердце подумали, как мы строим мир. Это начинается от наших повседневных отношений: как я уважаю другого, как я защищаю свои принципы и свою правду. Потому что иногда мы забываем защищать справедливость. Молитва меняет нас самих. И потом мы просим, чтобы Господь даровал нам мир.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская