Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в Украине - закон, который регламентирует этот процесс, и кому согласно документу можно претендовать на отсрочку.

Военное положение и мобилизация в Украине продлятся до 7 февраля 2025 года. Но некоторым категориям украинцев предоставляется отсрочка от мобилизации - Украина не призывает в ряды Вооруженных сил, если есть основания, прописанные в законодательстве. УНИАН спросил у юриста, кто может получить отсрочку от призыва в ноябре.

Отсрочка от мобилизации 2024 в ноябре - какие могут быть основания для нее

Как рассказал в комментарии УНИАН бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко, полный перечень категорий лиц, которые имеют право получить отсрочку от мобилизации, прописан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23).

Отсрочка от мобилизации по новому закону предоставляется, в частности, если:

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человек забронирован;

у него есть подтвержденная инвалидность;

по итогам ВВК военнообязанный является непригодным к службе, но временно - тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья (ранее УНИАН рассказывал, с какими болезнями не подлежат мобилизации);

у мужа/жены, родителей или родителей мужа/жены есть инвалидность первой или второй группы (тогда предоставляется отсрочка от мобилизации для ухода за инвалидом);

близкие родственники военнообязанного погибли в период АТО на Донбассе или их признали пропавшими без вести.

Кроме этого, не призывают тех, у кого на иждивении трое и больше детей и им еще нет 18 лет - ранее мы также подробно рассказывали, кому предоставляется отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам и как ее получить. Законом также регулируется отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком.

В Украине не мобилизуют студентов на очной форме, которые одновременно получают образование на уровень выше того, что уже получили (например, были магистрами, а решили стать аспирантами), а также педагогов, ученых, которые имеют научную степень (например, кандидат наук, доктор философии) и работают в учебном заведении на 3/4 ставки и более. Кроме вышеперечисленных категорий, отсрочка от мобилизации есть у народных депутатов Украины, судей Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Счетной палаты и дипломатов.

Напомним, что в некоторых случаях отсрочка (например, во время ухода за пожилым человеком, инвалидом 1-й группы и отсрочка от мобилизации для ухода за инвалидом 2 группы) может не предоставляться. Так, ее нельзя будет получить, если, кроме военнообязанного, есть другие родственники, которые способны содержать человека. Также лишь в ряде случаев предоставляется по закону отсрочка от мобилизации для ухода за инвалидом 3 группы (если человек болеет онкологией, нет конечностей, стоп, кистей рук, есть только один парный орган, человек имеет психическое заболевание, страдает церебральным параличом и т.д.).

Отсрочку от призыва, которая предоставляется на время действия военного положения, следует продолжать. В Минобороны анонсировали, что в ноябре сделать это можно будет в приложении "Резерв+, без посещения ТЦК.

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