Если в ТЦК и СП не реагируют на обращение военнообязанного, можно обратиться в административный суд, отметил эксперт.

Если отсрочка от мобилизации предоставлена военнообязанному гражданину, но не внесена в единый реестр, это может создать трудности при взаимодействии с представителями Территориальных центров комплектования и соцподдержки и "привести к непредвиденным последствиям".

Внесение сведений об отсрочке в реестр позволит доказать, что вы имеете на нее право и гарантирует безопасность, рассказал юрист Дмитрий Франчук "РБК-Украина". Эксперт также объяснил, что нужно сделать, чтобы внести такие данные в реестр.

По его словам, нужно обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и написать заявление, в котором говорится о том, что в ваши персональные данные надо внести изменения. К заявлению надо будет приложить копии документов, подтверждающих, что вы имеете право на получение отсрочки от мобилизации.

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"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для подачи их в ТЦК и СП", - подчеркнул собеседник.

Франчук также посоветовал выяснить, почему сведения о предоставлении вам отсрочки не внесли в реестр, и в какие сроки вопрос внесения изменений в персональные данные должны решить. Юрист добавил, что, если в ТЦК не реагируют на обращения, можно написать к ним запрос в двух экземплярах с требованием обновить данные в реестре.

Эксперт подчеркнул, что один экземпляр документа с отметкой о принятии должен остаться у того, кто его подавал:

"Если военкомат не реагирует, можно обратиться с жалобой в областной военный комиссариат или Министерство обороны Украины".

По словам Франчука, если ни один из перечисленных способов не сработал, военнообязанный имеет право обратиться в административный суд с иском об обновлении сведений в реестре.

Мобилизация в Украине в центре внимания - что сообщалось

Мобилизационные мероприятия в Украине объявлены после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю (24 февраля 2022 года). Военнообязанными в Украине считают мужчин и женщин медиков в возрасте от 18 до 60 лет. Под мобилизацию подпадают пригодные для службы мужчины, которым исполнилось 25 лет, а женщины идут в армию только по собственному желанию.

Некоторые граждане могут получить отсрочку от мобилизации, в частности, она "светит" военнообязанным, у которых неполнородный брат/сестра погибли или пропали без вести на войне.

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