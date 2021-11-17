Огромная часть детских игрушек не соответствуют государственным стандартам качества

Большая часть детских игрушек, которые продаются в Украине, производят в Китае и не соответствуют государственным стандартам качества. В результате дети могут отравиться или получить травму.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбе Полтавской области.

"Почти в каждом непрофильном магазине реализуется контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах такой товар вообще основной", – говорится в сообщении.

При этом указано, что опасные игрушки продают в интернет-магазинах и социальных сетях.

Читайте такжеУбегали от пьяного отчима: в Донецкой области дети ушли из дома и продали игрушку ради денег на билеты (видео)Такие игрушки приводят к тяжелым последствиям, а именно:

травмам;

аллергиям;

химическим отравлениям;

инвалидности.

Как ранее сообщал УНИАН, на Закарпатье пятилетний мальчик чуть не умер из-за игрушки. Ребенок прокусил неоновую палочку китайского производства и начал задыхаться.

Повезло, что семья живет недалеко от больницы, ребенка удалось спасти: медики сразу же ввели мальчику сильнодействующие противоаллергические препараты.

Автор: Анастасия Горбачева