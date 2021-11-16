Отменить долг по микрокредиту: Когда суды принимают сторону должников

Взять микрокредит – иногда кажется очень удачной идеей. Из любого "утюга" несется реклама с обещаниями "без процентов и переплат". Но все это – не более, чем рекламная уловка. И если уже попал на удочку кредиторов, может случиться, что "отменять" свои долги придется в суде. УНИАН узнавал, может ли защитить себя должник и есть ли шанс аннулировать кабальный договор.

По информации консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры", с января 2019 года по сентябрь 2021 года спрос в интернете на кредиты среди украинцев вырос на 24%. Возможность взять деньги в кредит ищут около 6,2 млн раз в месяц. При этом большинство компаний, которые ищут украинцы - это именно микрокредитные организации.

О том, во что превращаются несколько тысяч, взятые якобы "без процентов и переплат", писалось неоднократно. В реальности средняя годовая процентная ставка по таким "микрокредитам" ошеломляет – 28671%. И это еще без пени, штрафов, комиссии и т.д.

Исследование рынка микрокредитования в Украине, проведенное в рамках проекта USAID "Трансформация финансового сектора", свидетельствует, что в 86% договоров есть положения, которые могут рассматриваться как незаконные. Чаще всего это касалось увеличения процентной ставки за нарушение обязательств, а также применение и штрафа, и пени за одно и то же нарушение. Типична ситуация - когда должник платит сумму большую, чем предусмотрено условиями договора. Долг растет, как на дрожжах, а коллекторы выбивают его, используя приемы психологического давления разной степени подлости. Может ли защитить себя должник? Есть ли шанс аннулировать кабальный договор в суде? Какие стратегии заведомо проигрышные, а что помогает?

"Я ничего не подписывал(а)!"

Микрокредиты оформляют онлайн, и некоторые должники всерьез рассчитывают на довод: "Покажите, где я подписывал договор? Где бумага с печатью?!". В Реестре судебных решений УНИАН нашел историю жителя Славянска, который рассказывал в суде, что кто-то без его ведома провернул операцию с перечислением денег на его счет, и он готов вернуть всю сумму (естественно, без процентов и штрафов). Мужчина дошел до Верховного суда и проиграл.

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Но к схеме оформления кредитов онлайн действительно возникают вопросы. В качестве подписи используется так называемый одноразовый идентификатор: клиенту на мобильный телефон или почту присылают код. Но, как ранее писал УНИАН, этим часто пользуются мошенники, которые создают клон мобильного или выманивают данные, необходимые для получения денег.

Впрочем, по сути схема с электронным договором, заключенным таким обменом сообщениям, вполне законна. Для того, чтобы судья засомневался в законности договора, нужно привести железные аргументы. Например, следователи могут доказать, что звонили в микрофинансовую компанию из города "А", а владелец телефона находился в это время в городе "Б".

"Я не понимал(а), что подписываю!"

Еще один частый аргумент должников: "Мне, как заемщику объективно не хватало знаний, необходимых для осуществления правильного выбора при подписании оспариваемого договора".

Адвокат юридической компании Investment Ukraine Александр Муравский говорит, что для суда важен не уровень вашей финансовой грамотности, а то, не противоречит ли договор законодательству Украины.

"Изучая договора оферты микрозаймов, которые финансовые учреждения заключают с потенциальными заемщиками, я видел, что у них указаны все существенные условия (реальная процентная ставка, размер пени, штрафов и т.д.), как и в обычных "банковских" кредитных договорах. Да, для этого нужно прочитать не одну страницу договора, чтобы понять, на каких условиях выдается кредитный займ. С одной стороны, я согласен, что процентная ставка 2% в день от суммы кредита - это не очень справедливо с точки зрения математики. Но, с другой стороны, финансовые учреждения никого не заставляют брать микрокредит. Если же вы получили кредитные средства, то нужно понимать, что, помимо денег, вы приобрели и обязательства. Здесь правило только одно - внимательно читать условия договора и понимать, какие документы подписываешь", - рассказал адвокат.

По нашим наблюдениям, если вы не впервые берете микрокредит, то об аргументе "непонятный договор" и речи не может быть. Собственно, судьи считают, что если не с первого, то со второго или третьего раза вы уж точно должны были разобраться. Пример логики судей можно увидеть в цитате из одного решения: "Утверждение истицы о том, что она не имела возможности подробно ознакомиться с условиями кредитования перед заключением кредитного договора, возможности оценить условия, выявить их недостатки и все риски, поскольку представитель ответчика ускорял ее, а сам договор был написан мелким шрифтом, не подтверждено никакими доказательствами, поэтому не принимаются судом во внимание".

Слишком большие штрафы и пеня

Если уж и браться защищать себя на основании претензий к договору, то следует обращать внимание суда не столько на то, что вы сами что-то в нем не прочитали мелким шрифтом, а на то, как микрофинансовый договор может противоречить украинскому законодательству. Так, согласно Закону "О потребительском кредитовании", совокупная сумма неустойки (штраф, пеня) не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору. Об этой норме часто "забывают". Но есть судьи, которые становятся на сторону должника.

В Реестре судебных решений УНИАН обнаружил историю харьковчанина, для которого кредит в одну (!) тысячу гривен обернулся долгом в… 33,9 тыс грн. Финансовая компания выиграла суд первой инстанции, но Апелляционный суд отменил штрафные санкции и постановил выплатить долг в 1050 грн.

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И подобные случаи не единичны.

Еще одна уловка кредиторов – указать в договоре, что кредит физическое лицо получает не на потребительские цели, или что к договору не применяется "Закон о потребительском кредитовании". Впрочем, этот закон – не единственная защита.

"В Гражданском кодексе Украины есть статья, в которой указано, что размер неустойки может быть уменьшен по решению суда, если она значительно превышает размер убытков. Это также может "обезопасить" заемщиков от выплаты заоблачных штрафов и пени", - говорит адвокат Александр Муравский.

Также суд может счесть, что сумма компенсации "не соответствует принципам справедливости, добросовестности, разумности как составным элементам общего конституционного принципа верховенства права". То есть, применяется Закон "О защите прав потребителей".

"Одно дело – закон, а другое – его толкование"

К счастью, в украинских судах есть судьи, которые проверят законность каждой гривны долга. К примеру, решением Печерского суда одному должнику уменьшили пеню с 780 до 532,5 грн.

Сумма не существенная с учетом того, что был не погашен кредит в 10 тысяч и проценты – 2550 гривен, но это - пример качественной работы судей.

Но бывают и решения, вызывающие вопросы. Так, при кредите в 6500 гривен финкомпания насчитала пеню в 5850 грн, и сумма осталась неизменной. Аргумент судьи Барышевского райсуда Киевской области: "При надлежащем исполнении договорных обязательств штрафная санкция в виде пени не применяется".

"Одно дело – закон, а другое – судебное толкование. Иногда, казалось бы, при идентичных обстоятельствах дела, на выходе имеем два кардинально разных решения", - говорит адвокат Виктория Пархомчук.

Она обращает внимание на то, что даже если суд отменит штрафы (пеню), то долг по телу кредита все равно придется платить.

"Кредитный договор можно признать недействительным частично, в части по уплате потребителем непропорционально большой суммы компенсации. Все остальные условия, в том числе и по уплате суммы тела кредита, остаются действующими и обязательными к исполнению", - говорит Виктория Пархомчук.

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Отметим, что каждый проблемный кредит – отдельная история и универсальных решений, которые подойдут любому заемщику, быть не может. Кому-то выгодней годами судиться, кому-то - договариваться с микрофинансовой компанией. Можно просить реструктуризировать долг, даже списать его. Возможно, в договоре, который так мало читают, есть пункт о форс-мажоре, и он применим к пандемии.

Но, главное – все же читать документы и не доверять обещаниям о легкой финансовой жизни. Так называемая пролонгация выглядит привлекательным решением, избавляющим от немедленной выплаты долга. Но, зачастую, должник месяц за месяцем платит, а долг фактически остается неизменным, а то и растет. Единственный выход – не давать волю панике, разобраться, за что вы платите, и следить за тем, как уменьшается долг.

И еще один нюанс. Все юристы в один голос твердят: важно обращаться в микрокредитные компании в письменной форме, общаться с помощью писем, а не телефоном. Ведь все это, в случае необходимости, можно будет использовать в суде.

Влад Абрамов

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