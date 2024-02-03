Встреча с воинами состоялась в Мариинском дворце.

В рамках инициативы главы государства по обеспечению жильем военнослужащих (Героев Украины) президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир воинам из состава Сил обороны и семьям павших бойцов.

Об этом сообщили в Офисе главы государства. Обращаясь к присутствующим на встрече в Мариинском дворце, президент отметил, что сегодняшнее мероприятие - это продолжение традиции особого уважения к украинским героям.

Как отметил президент, сегодня выражается благодарность воинам, которые образцово проявили себя в спасении Украины и наших людей и помогли сохранить украинскую государственность после 2014 года и после 24 февраля 2022 года. В частности, это защитники Донецкого аэропорта, защитники Мариуполя и "Азовстали", участники битв на независимость На Николаевщине, Херсонщине, Запорожье и Киевщине.

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Зеленский вручил сертификаты на квартиры 15 Героям Украины и 15 семьям павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

Президент лично передал сертификаты на жилье 13 Героям Украины из состава Вооруженных Сил, воину Национальной гвардии и работнику СБУ. Так, сертификаты вручены полковнику медицинской службы Эдуарду Хорошуну, подполковнику Евгению Боу, полковнику Ивану Голишевскому, майору Сергею Пономаренко, майору Кириллу Вересу, полковнику Александру Зугравому, капитану Александру Ляшенко, полковнику Роману Мамавку, полковнику Вадиму Сухаревскому, майору Сергею Волынскому, майору Олегу Хоменко, полковнику Олегу Гончаруку, полковнику Валерию Падителю и младшему сержанту Богдану Магалясу.

Сертификаты также переданы семьям 12 военнослужащих ВСУ, двух воинов Государственной пограничной службы Украины и одного нацгвардейца: младшего сержанта Игоря Зинича, солдата Игоря Брановицкого, капитана Сергея Колодия, сержанта Сергея Михальчука, полковника Александра Оксанченко, подполковника Александра Капичуна, солдата Андрея Никончука, солдата Олега Свинчука, старшего лейтенанта Павла Усова, солдата Романа Марценюка, мастер-сержанта Александра Цюпака, майора Георгия Стрелкова, майора Олега Черноморца, солдата Юрия Ковальчука и майора Ивана Волочия. Родные полковника Оксанченко подарили главе государства шеврон погибшего военного.

Как напомнили в ОП, согласно инициативе Зеленского, всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей тех, кто отмечен этим званием посмертно, государство предоставит квартиры.

В декабре Зеленский выдал первые сертификаты на квартиры

Первые сертификаты на получение квартир глава государства вручил военнослужащим Сил обороны Украины в декабре прошлого года. Тогда их получили 12 Героев Украины и 9 семей павших героев.

Так, 5 декабря начата реализация инициативы, которая основана на принципе "Украина защищает тех, кто защищает Украину".

Тогда Зеленский подчеркнул, что Украина должна заботиться обо всех, кто ее защищает, и обеспечить все их потребности.

После этого состоялось еще несколько мероприятий с вручением сертификатов военным и семьям погибших героев.

Ранее, в сентябре прошлого года, в Министерстве финансов сообщали о существенном переосмыслении подходов к ветеранской политике в 2024 году, а также увеличение финансирования этого направления.

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