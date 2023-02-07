Массовая депортация украинцев из западноукраинских областей вошла в историю под кодовым названием операция "Запад". Главной ее задачей было ослабить национально-освободительное движение в Украине.

Министерство внутренних дел (МВД) открыло доступ к архивным документам, касающихся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах.

Об этом сказано на официальном сайте МВД. "Комиссия по вопросам работы со служебной информацией в аппарате Министерства внутренних дел Украины отменила гриф "Для служебного пользования" относительно дел Отраслевого государственного архива МВД, касающихся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что законом Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" распорядителей архивной информации обязали предоставлять и обнародовать архивную информацию об репрессивных органах и запретили относить такую информацию к служебной.

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В МВД отмечают, что документы репрессивных органов должны быть доступными для общественности, в том числе путем размещения на официальных вебсайтах.

В министерстве сообщают, что в фондах Отраслевого государственного архива хранятся документы, касающиеся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Как известно, в эти годы произошла массовая депортация гражданского населения западноукраинских областей в Карагандинскую, Архангельскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Молотовскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Читинскую области бывшего СССР, вошедшая в историю под кодовым названием операция "Запад". Главной задачей операции советских карательных органов было ослабить национально-освободительное движение в Украине. В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тыс. человек.

Открытие секретных архивов

В 2020 году стало известно, что в Украине планируют открыть масштабный архив из более чем 4 млн документов. Это засекреченные дела советских времен. В частности это дела служб советской милиции, судов, НКВД или министерств того времени.

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