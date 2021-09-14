Он подчеркнул, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен "вопросу сохранения традиций".

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям – ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Суспильному".

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло "ополячивание", не прошло "онемечивание", в конце концов и попытка "обрусения" в период колонизаторской политики потерпела свое фиаско", — подчеркнул он.

По словам омбудсмена, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечением функционирования украинского языка как государственного. В то же время он отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.

"Вопрос фонетического транскрибирования являются абсолютно корректными, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", — указал Креминь.

Он отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечатные книги и украинские песни написаны украинским алфавитом — то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии относительно областей элементов латиницы в украинском литературном пространстве Креминь предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в таком".

"Сейчас, сегодня проблем с тем, чтобы это актуализировать, нет. Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, что надо повышать уровень владения иностранными языками, в частности английским, — я разделяю такой принцип", — подчеркнул он.

Ранее Кремень отреагировал на идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который предлагает внедрить в Украине латиницу вместо кириллицы.

По словам Креминя, слова Данилова - это не инициатива, а необоснованный разговор.

"Я ученый, я не могу безосновательно о таких вещах говорить. В первую очередь господин Алексей должен дать расширенную позицию. Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить. Была ли такая дискуссия по переходу? Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил", - заверил он.

В завершение Креминь добавил, что пока не видит предмета для обсуждения.

Латиница в Украине: что предложил Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" высказался за перевод украинской письменности на латиницу. Кроме того, он заявил, что английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения", - заявил он.

Автор: Дмитрий Захаров