Одну из украинских дивизий хотели превратить в бригаду, отметил воин.

Украинскую армию разрушали изнутри, в частности, тогда, когда пророссийский политик Виктор Янукович был у власти.

Старший офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, который в июне 2022 года получил звание Герой Украины и Золотую звезду за то, что лично проявил мужество, Виталий Литвин во время интервью "Укринформу" рассказал, что видел, как систематически разрушали наши Вооруженные силы.

"Я родом из военного городка, из Десны, как я уже говорил, и я видел систематическое разрушение нашей армии, это как агентурная сеть, так и политическое руководство, как правление Януковича", - поделился воин.

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Офицер-герой сказал, что, например, с дивизии "Десна" (численность составляет от 6 000 до 25 000 человек) хотели сделать бригаду (может насчитывать 3 000 - 5 000 военнослужащих).

"То есть, всех хотели уволить, технику распродать, потому что Украине армии не надо, потому что рядом с нами живут "дружественные народы": Российская Федерация, Беларусь. У нас есть международные договоренности о том, что нас будут поддерживать Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация, нам обеспечат территориальную целостность и суверенитет", - добавил собеседник.

По его словам, украинцы наивно в это все верили и позволяли РФ разрушать украинское войско. "Я не возвращаюсь еще на 50, 100 лет назад на Советский Союз, на уничтожение украинской идентичности", - подчеркнул воин.

Интересные новости Украины - что сообщалось о нашей армии

Украинская армия начала возрождаться после того, как власть потеряли пророссийские политики, а Киев начал активно двигаться в сторону вступления в Евросоюз и НАТО.

В сентябре пресс-секретарь Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что костяком Вооруженных сил Украины является сержантское звено. Спикер говорил, что именно сержанты занимаются подготовкой воинов и руководят их действиями на передовой во время войны против россиян.

Справка УНИАН. Виктор Янукович занимал должность президента Украины с 2010 по 22 февраля 2014 года. Он бежал в РФ во время Революции Достоинства и призвал российские власти ввести войска в Украину. СМИ писали, что беглец живет в Ростовской области России.

Россияне в 2014-м вторглись в Крым и на часть Донбасса, а 24 февраля 2022-го совершили полномасштабное вторжение в Украину.

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