Во время допроса она уверяла, что на втором году войны не понимала, что говорит.

В Одессе девушка обнародовала в социальных сетях видео, в котором прославляет Россию, правоохранители быстро разыскали и задержали ее.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, запись стрима молодых женщин с пропагандой пророссийского характера правоохранители обнаружили сегодня ночью во время мониторинга интернет-сети.

Отмечается, что сотрудники Управления уголовного анализа областного управления НП оперативно собрали информацию о девушках, установили их анкетные данные и место жительства. У обеих гражданок полицейские изъяли мобильные телефоны. По месту их проживания проведены обыски. Сейчас с ними работают следователи.

"Событие квалифицировано как пропаганда войны и начато уголовное производство. За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет", - отметили в полиции.

Кроме того, во время обыска по месту жительства одной из женщин полицейские обнаружили полимерный пакетик с каннабисом. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обнародовали видео, на котором зафиксированы две девушки, одна из которых говорит "...слава России". Также полицейские сделали видеозапись допроса, во время которого сторонница агрессора уже рыдает и уверяет, что просто хотела "набить" лайки. Также она утверждает, что якобы не понимала, чем для нее может кончиться пророссийская пропаганда и была пьяной и тому подобное.

Предатели Украины

Напомним, в Одессе будут судить бывшего журналиста, который по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН ТВ" снимал постановочное видео о мобилизации в городе. За 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого на роль "военкома" местного центра комплектования. Они записали постановочное интервью, содержание которого коллаборанты получили от пропагандистов РФ. Впоследствии эта пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале "РЕН ТВ" и в сети интернет.

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