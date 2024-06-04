По словам нардепа, заседание комитета должно состояться уже на этой неделе.

В оборонный комитет Верховной рады Украины хотят вызвать представителей Сухопутных войск ВСУ, чтобы обсудить целесообразность продления срока на обновление военно-учетных данных гражданами.

Как рассказал в комментарии LB.ua член оборонного комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, законопроект о продлении обновления персональных данных военнообязанных после 18 июля уже зарегистрирован в парламенте. Комитет нацбезопасности и обороны на закрытом заседании планирует заслушать информацию о ходе обновления данных в ТЦК СП украинцами.

"Мы, все же, должны вызвать на закрытый комитет представителя Сухопутных войск, спросить у него непосредственно, нужно ли продлить соответствующие сроки", – подчеркнул Федиенко.

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По словам нардепа, заседание комитета должно состояться уже на этой неделе.

Сроки обновления учетных данных

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно нему, у военнообязанных граждан есть 60 дней на обновление своих учетных данных. Сделать это можно через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или в ЦПАУ.

В Раде уже поднимали вопрос о возможности увеличения этого срока, ведь ТЦК могут не справиться с наплывом людей. Предлагается дать на это не 60 дней, а 150.

В Министерстве обороны же отмечали, что после первой декады динамика обновления данных вполне достойная. Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин отмечал, что если в дальнейшем будет сохраняться такой темп, то все военнообязанные, призывники и резервисты смогут обновить свои данные в течение отведенных на это 60 дней.

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