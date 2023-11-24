Юсов отметил, что с конца лета Россия фактически заморозила этот процесс, однако переговоры продолжаются.

С начала полномасштабной войны России против Украины в рамках обменов пленными домой удалось вернуть более 2,5 тысячи украинских граждан, которых удерживали оккупанты. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как он отметил в эфире телемарафона, было проведено почти 50 обменов пленными. Юсов подчеркнул, что с конца лета Россия фактически заморозила этот процесс, однако переговоры продолжаются. Украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы вернуть украинских защитников на родину.

"Мы констатируем факт, что несмотря на публичные заявления, которые в последнее время звучали, и Шойгу, и других должностных лиц государства-агрессора о том, что для них важно возвращать пленных, они для этого не прилагают реальных усилий. Тем не менее, переговоры не прекращались все это время. Мы рассчитываем на результат, готовимся к этому в соответствии с международным законодательством и активно пополняем обменный фонд", – добавил представитель разведки.

В то же время в ГУР не стали раскрывать информацию о том, сколько украинцев могут находиться во вражеском плену. При этом Юсов подчеркнул, что работа над реестрами продолжается – собирается информация как в отношении военнопленных защитников и защитниц, так и в отношении гражданских пленных.

Обмен пленными: это стоит знать

В середине ноября в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что Россия фактически заморозила процесс обмена пленными. Так Кремль хочет расшатать ситуацию внутри украинского общества. Отмечалось, что последний обмен происходил еще в августе. Тогда в Украину вернулись 22 защитника.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Украина работает над возможностью проведения обмена в формате "всех на всех", однако это долгий и сложный процесс. Также параллельно ведется работа над продолжением других отдельных групповых обменов.

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