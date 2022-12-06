Дмитрий Лубинец напомнил, что Украина выполняет Женевские конвенции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал российских оккупантов, которых вернули сегодня, 6 декабря, в Россию. 60 захватчиков обменяли на 60 украинцев.

По словам омбудсмана, российские военные получали в украинском плену нормальное питание, медицинскую помощь, с ними не было жестокого обращения.

"На фото и видео можете увидеть, что россияне в нормальном физическом состоянии, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций! Поэтому подчеркиваю, что россиянам не стоит бояться и лучше продолжать сдаваться в плен Вооруженным силам Украины!", - говорится в сообщении Лубинца.

Видео дня

При этом он опубликовал видео, которое подтверждает его слова. На кадрах все оккупанты тепло одеты, выглядят достаточно хорошо, не истощены, следов побоев нет.

Обмен пленными 6 декабря - что известно

Гредседатель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 6 декабря, состоялся новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись еще 60 защитников, среди военных 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Кроме того, среди освобожденных 34 защитника Мариуполя, из них 14 - из "Азовстали". Также есть те, кого удерживали в Еленовке, где Россия устроила теракт.

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