Питание в гражданских больницах для защитников будет по спецрациону.

В Украине усовершенствовали механизм предоставления улучшенного питания военнослужащим даже в гражданских больницах.

Соответствующее постановление приняло правительство, передает Минобороны. "Каждый защитник, который рискует жизнью ради нашей свободы, заслуживает лучших условий для восстановления. Мы не только обеспечиваем военных необходимым уходом, но и работаем над тем, чтобы каждый из них чувствовал поддержку и уважение. Эта инициатива - наш ответ на их самоотверженность и мужество", - отметил заместитель министра обороны бригадный генерал Сергей Мельник.

Питание в гражданских больницах для военных будет по спецрациону, который определяет перечень продуктов, их количество и вес, необходимый для одного военного в сутки, с учетом специфических потребностей организма во время восстановления.

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"Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Минобороны", - говорится в сообщении.

Обеспечение военных

В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрена индексация оплаты труда военнослужащих, однако деньги на это можно было бы найти, перераспределив их из других программ, сказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Уровень зарплаты военного зависит от его должности и задач, которые он выполняет. По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, эта сумма может варьироваться от 20 до 190 тыс. грн в месяц.

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