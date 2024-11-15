Российская армия существенно превосходит украинскую в пехоте, отметил боец.

Добровольцы в Украине стали редким явлением. Это или досрочно освобожденные осужденные, или достигающие совершеннолетия молодые люди, или мужчины, которых ловят сотрудники ТЦК и СП. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" лейтенант Дмитрий Филатов с позывным "Перун", передает hromadske.radio.

"Сейчас противник существенно превосходит нас в пехоте. Самая большая проблема (для ВСУ - УНИАН) - это личный состав", - отметил боец.

По словам командира, его батальон проводил рекрутинг среди условно досрочно освобожденных осужденных сразу после того, как в Украине был принят закон об их добровольной мобилизации:

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"Парень, который занимался отбором, дал очень хорошую формулировку. "Это последние добровольцы". Потому что последние добровольцы - это именно осужденные".

Кроме бывших заключенных, добровольно призываются в Украине в основном ребята, достигшие 18 лет, которые эмоционально настроены на борьбу за свою страну: "Они достигают совершеннолетия и призываются. Такая категория есть, но их не так много".

Говоря об остальных тех, кто идет служить в Силы обороны, Филатов заявил, что это "люди, добросовестно приходящие исполнять свой долг. Но их ловят ТЦК".

"Тот, кто оценивает риски и смотрит на ситуацию, понимает, что риск того, что он погибнет, есть. Он смотрит на жену, на детей и в его сознании возникают вопросы: "почему мне нужно защищать эту страну?" Это сложный выбор. Поэтому нет добровольцев", - добавил боец, подчеркнул, что те, у кого была "горячая кровь", и они рвались в бой, либо уже в армии, либо погибли.

Бронирование от службы в армии - актуальное

Напомним, 15 ноября правительство обновило критерии бронирования и критерии для получения пребприятиями "критичности". По словам премьер-министрм Дениса Шмыгаля, эти обновления касаются соблюдения принципа справедливости:

"До 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита, был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить".

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