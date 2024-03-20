Под решение не подпадают вузы во Львове, Кривом Роге и Днепре.

Министерство образования и науки приняло решение приостановить объединение высших учебных заведений. Об этом в своем Facebook сообщил глава ведомства Оксен Лисовой.

"Приостанавливаем процесс модернизации сети ЗВО на время вступительной кампании", - отметил министр.

Лисовой напомнил, что 14 марта стартовала регистрация на национальное мультипредметное тестирование (НМТ-2024), основная сессия которого состоится с 14 мая по 25 июня. После этого начнется активная фаза вступительной кампании.

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"Но мы понимаем, что и поступающие, и учебные заведения уже активно к ней готовятся. Поэтому решили в этот период не предлагать на рассмотрение правительства изменения в сети ЗВО, кроме тех, которые уже находятся на согласовании в ЦОИВ. Речь идет о трех проектах распоряжений, касающихся объединений ЗВО во Львове, Кривом Роге и Днепре", - сообщил глава минобразования.

В то же время, по словам Лисового, в течение следующих месяцев будут продолжены консультации со стейкхолдерами, чтобы в итоге разработать эффективные стратегии развития как отдельных объединенных университетов, так и сети вузов в целом.

Объединение вузов в Украине

В январе в Министерстве образования раскрыли детали об объединении вузов в Украине. Отмечалось, что за последние 15 лет количество студентов в стране сократилось почти вдвое, поэтому есть смысл уменьшить число высших учебных заведений путем объединения.

Лисовой отметил, что в 2009 году в стране работало 350 высших учебных заведений, где в среднем получали образование по 6 700 студентов. Однако в настоящее время количество ЗВО насчитывает 300, а среднее количество студентов в каждом из них составляет примерно 400 человек.

По его словам, количество поступающих ежегодно уменьшается и эта тенденция будет продолжаться. Основная причина - депопуляция. Также свою роль играет война.

Министр подчеркнул, что ЗВО, которые присоединяются к большим вузам, сохранят определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты или факультеты. Научные школы получают дополнительные возможности для развития, "не растворяясь" в вузе, к которому присоединяются.

Лисовой отметил, что объединение вузов будет происходить дифференцированно. Он добавил, что на обучение студентов реорганизация учебных заведений не повлияет. Изменения будут касаться уже будущих соискателей высшего образования.

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