Если защитная оболочка реактора не повредится, то авария будет касаться только не очень большой зоны вокруг ЗАЭС, отметили эксперты.

Ученые просчитали последствия аварии на Запорожской АЭС по двум возможным сценариям и дали украинцам советы.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Facebook. Ученые также напомнили, что с 2011 года на энергоблоках ЗАЭС внедрены модернизации, направленные на предотвращение и/или управление тяжелыми авариями.

К таким модернизациям, среди прочего, относятся мобильные дизель-генераторы и мобильные насосные установки для подпитки парогенераторов, бассейнов выдержки и брызгальных бассейнов. Применение этих систем позволяет предотвращать возникновение тяжелых аварий или существенно увеличить запас времени на выполнение действий персоналом для смягчения их последствий.

Видео дня

Прежде всего ученые отметили, что все возможные варианты развития событий на ЗАЭС могут происходить по двум сценариям: авария с целой защитной гермооболочкой реактора (контайнментом) и авария с открытым контайнментом (или в случае его отказа/повреждения).

Согласно первому сценарию, Госцентр провел оценку радиационных последствий аварии "Полное обесточивание энергоблока" на площадке ЗАЭС. Эта авария идентична аварии, связанной с потерей брызговиков (например, из-за потери пруда-охладителя). Он наиболее неблагоприятен в отношении развития аварии с потерей охлаждающей воды, используемой для отвода тепла от ядерного топлива в активной зоне реактора и в бассейне выдержки отработавшего ядерного топлива.

"Результаты моделирования для гипотетической аварии с тяжелым повреждением активной зоны при полном обесточивании одного энергоблока ЗАЭС (при целом/плотном контайнменте) указывают, что радиационные последствия от аварии в основном будут ограничиваться границами санитарно-защитной зоны (2,5 км вокруг ЗАЭС). А это будет касаться в основном только персонала ЗАЭС", - считают ученые.

В таком случае необходимо ограничить пребывание людей на открытом воздухе в пределах санитарно-защитной зоны. Йодная профилактика не требуется.

По второму сценарию - авария с открытым или поврежденным контайнментом, также не предусматривает необходимости употреблять таблетированные препараты йода или его растворы.

"В случае аварии с открытым (или поврежденным) контайнментом радиационные последствия аварии будут иметь более широкую географию и худшие последствия. Территория загрязнения будет зависеть от конкретного сценария и метеорологических условий", - говорится в сообщении.

В случае такой аварии сотрудники Госцентра будут информировать население насчет уровня выбросов, развития ситуации на аварийном энергоблоке и прогнозируемой зоны загрязнения дополнительно.

Также сообщается, что в случае радиационной аварии на АЭС поступит оповещение о чрезвычайной ситуации. Услышав сигнал тревоги, необходимо немедленно включить радио, телевизор или интернет и послушать сообщения от властей.

Что творится на ЗАЭС - последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия завершила подготовку к теракту на АЭС. Захватчики разместили взрывчатку возле 4 из 6 энергоблоков станции.

Также оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель, благодаря которому энергоблоки не перегреваются.

Стоит отметить, что энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии остановки не менее 9 месяцев (часть энергоблоков была остановлена после оккупации площадки ЗАЭС, остальные - осенью прошлого года) и не производят электричество.

Вас также могут заинтересовать новости: