Главные новости Украины 8 сентября 2020 / фото УНИАН
В Украине зафиксировано более 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Оккупанты не прекращают провокаций на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло на 2 411 человек. При этом скончались от болезни 57 человек.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 140 479 украинцев. Из них 2 934 случая были летальными, 63 546 человек выздоровели.
Перемирие на Донбассе
За сутки боевики раз нарушили мирные договоренности о всеобъемлющем перемирии, вступившие в силу 27 июля 2020 года. Враг, в частности, совершил одиночные провокационные выстрелы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
Новости Украины 8 сентября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 8 сентября 2020
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