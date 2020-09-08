В Украине продолжается карантин, введенный из-за коронавируса.

В Украине зафиксировано более 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Оккупанты не прекращают провокаций на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло на 2 411 человек. При этом скончались от болезни 57 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 140 479 украинцев. Из них 2 934 случая были летальными, 63 546 человек выздоровели.

Перемирие на Донбассе

За сутки боевики раз нарушили мирные договоренности о всеобъемлющем перемирии, вступившие в силу 27 июля 2020 года. Враг, в частности, совершил одиночные провокационные выстрелы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Главные новости Украины: что важно знать 8 сентября 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская