Ранее похищенная оппозиционерка Мария Колесникова осталась в Беларуси.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент едут в Киев.

Об этом РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, сегодня они пересекли границу.

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Задержание Марии Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что Родненков и Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу.

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Автор: УНИАН