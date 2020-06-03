Главные новости Украины за 3 июня: новые металлические деньги и хищение зерна на Тернопольщине
В Украине появились новые металлические деньги. А на государственных складах в Тернопольской области выявили масштабное хищение зерна.
Новые металлические деньги Украины
С сегодняшнего дня, 3 июня, Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 10 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
Украденное зерно на Тернопольщине
На складах Госрезерва в Тернопольской области выявлена недостача зерна на сумму свыше 800 миллионов гривень. Речь идет о почти 2700 вагонах зерна.
Освобождение пленных украинцев
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что от допуска представителей Красного Креста к удерживаемым украинцам на оккупированной части Донбасса и в Крыму, а также на территории России зависит разблокировка их освобождения.
Ситуация на Донбассе
Вооруженные формирования РФ 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрелов один украинский боец получил ранение.
Главные новости Украины: что важно знать 3 июня 2020
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