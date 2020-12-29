Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло почти на 7 тысяч.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 6988 новых больных COVID-19.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 1037362 украинцев, из которых 681835 - выздоровели, 18081 - умер.

Штормовое предупреждение

Сегодня, 29 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, в частности, сильные порывы ветра.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил за сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 29 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская