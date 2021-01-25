С сегодняшнего дня в Украине снова действуют карантинные ограничения "оранжевой" зоны.

Украина выходит из локдауна и возвращается в "оранжевую" зону карантина. Впервые за последние четыре месяца в Украине зафиксировали менее 3 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки.

Карантинные ограничения после локдауна

Сегодня Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Стало известно, как теперь будут работать детсады, школы и ВУЗы.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 2516 новых инфицированных коронавирусом. Это минимум с 14 сентября 2020 года, когда были подтверждены 2462 случая.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1194328 украинцев, 953297 - выздоровели, 21924 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Главные новости Украины: что важно знать 25 января 2021

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Автор: Алина Вишневская