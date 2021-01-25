Украина выходит из локдауна и возвращается в "оранжевую" зону карантина. Впервые за последние четыре месяца в Украине зафиксировали менее 3 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки.
Карантинные ограничения после локдауна
Сегодня Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Стало известно, как теперь будут работать детсады, школы и ВУЗы.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 2516 новых инфицированных коронавирусом. Это минимум с 14 сентября 2020 года, когда были подтверждены 2462 случая.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1194328 украинцев, 953297 - выздоровели, 21924 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Главные новости Украины: что важно знать 25 января 2021
- В Украине надвигается непогода: ожидается до 20 сантиметров снега, метели и гололедица
- После выходных в Украине укрепилась гривня: свежий курс валют
- "Враг моего врага - мой друг": Кулеба прокомментировал акции протеста в поддержку Навального
- Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса - Степанов
- Совет не может назначить выборы мэра Харькова из-за недостатка необходимых документов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram