Главные новости Украины 2 сентября 2020 / фото УНИАН
Количество новых больных COVID-19 в Украине выросло почти на 2,5 тысячи. Оккупанты на Донбассе не прекращают вооруженных провокаций.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 2 495 новых случаев заражения коронавирусом. Это является новым суточным антирекордом по количеству новых больных.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 125 798 человек. Из них 58 817 – выздоровели 2 656 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил за сутки зафиксировано три факта нарушения объявленного ранее перемирия. Провокации террористы устроили из стрелкового оружия, АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета.
Новости Украины за 2 сентября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 2 сентября 2020
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