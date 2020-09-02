Главные новости Украины 2 сентября 2020 / фото УНИАН

Ситуация с коронавирусом 

В Украине за сутки обнаружили 2 495 новых случаев заражения коронавирусом. Это является новым суточным антирекордом по количеству новых больных.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 125 798 человек. Из них 58 817 – выздоровели 2 656 – умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил за сутки зафиксировано три факта нарушения объявленного ранее перемирия. Провокации террористы устроили из стрелкового оружия, АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета.

Новости Украины за 2 сентября 2020 / фото УНИАН

Главные новости Украины: что важно знать 2 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская