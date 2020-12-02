Главные новости Украины 2 декабря 2020 / фото УНИАН
Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на более чем 13 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 13141 человека.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 758264 украинца, 369054 выздоровели, 12717 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В зоне Операции Объединенных сил российские оккупанты за сутки дважды нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.
Новости Украины 2 декабря 2020 / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Главные новости Украины: что важно знать 2 декабря 2020
- С 16 января сфера обслуживания имеет перейти на украинский язык - омбудсмен
- В Украине начал расти доллар
- "У многих это вызывает две реакции": украинцам посоветовали, как реагировать на нарушения карантина (видео)
- Жители села на Запорожье заменили памятник Ленину статуей Иисуса (фото)
- "Политическое ноу-хау": врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла
- Во Львовской ОГА назвали виновников смерти двух пациентов больницы Жовквы, подключенных к ИВЛ (видео)
- МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за исполнения иностранного гимна закарпатскими депутатами
- Взятка за закрытие дела против владельца "Burisma": следствие о попытке подкупа глав НАБУ и САП завершили
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram