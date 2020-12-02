Между тем в Украине пока не решен вопрос о дальнейших карантинных ограничениях.

Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на более чем 13 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 13141 человека.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 758264 украинца, 369054 выздоровели, 12717 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил российские оккупанты за сутки дважды нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 2 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская