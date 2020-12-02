Определены места, где запрещена продажа электронных сигарет.

Верховная Рада Украины запретила продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении оборота подакцизных товаров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и усилении контроля за продажей таких товаров" (№ 3628) проголосовали 309 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусмотрено за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания штраф от 200 до 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3,4 до 10,2 тыс. грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

За торговлю электронными сигаретами, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания с рук, с лотков, в помещениях или на территориях, запрещенных законом, предусмотрен штраф от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 6,8 до 13,6 тыс. грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Законом предусмотрено ограничение по использованию электронных сигарет. В частности, на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить потребление пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, курение табачных изделий и использование электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

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Законом запрещена продажа устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18-летнего возраста; в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме ресторанов, расположенных на территории санаториев); в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в местах проведения спортивных соревнований с участием детей; из торговых автоматов; на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива); поштучно (для табачных изделий, кроме сигар); в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет; с рук; в не определенных для этого местах торговли.

Также запрещается продажа товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания.

В Заключительных положениях сказано, что этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года, кроме ряда положений, которые вступают в силу через 18 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

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Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должен внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о приведении законодательства Украины в соответствие с положениями Директивы Европейского парламента и Совета 2014/40/ЕС от 3 апреля 2014 г. по сближению законов, подзаконных нормативно-правовых актов и административных положений государств-членов по производству, представлению и продаже табачных изделий и сопутствующих продуктов и об отмене Директивы 2001/37/ЕС с целью урегулирования вопросов производства и оборота новейших изделий из табака, бездымных табачных изделий и электронных сигарет.

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Автор: Надя Пришляк