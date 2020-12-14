Уже несколько месяцев в украине действуют карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

Количество случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на более 6 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине обнаружили 6451 новый случай заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 900666 людей, при этом 506718 выздоровели, 15247 - умерли.

Перемирие на Донбассе

За сутки боевики РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов нет.

Главные новости Украины: что важно знать 14 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская