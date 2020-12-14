Главные новости Украины 14 декабря 2020 / фото УНИАН, Чузавков Сергей
Количество случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на более 6 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 6451 новый случай заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 900666 людей, при этом 506718 выздоровели, 15247 - умерли.
Перемирие на Донбассе
За сутки боевики РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов нет.
Главные новости Украины: что важно знать 14 декабря 2020
- Гривня начала неделю ростом: свежий курс доллара
- В оккупированном Крыму 177 детей арестованных крымских татар и журналистов растут без родителей - активистка
- Говорить о COVID-19: в Украине прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
- В Кабмине сообщили, по каких условий жесткий карантин будет введен ранее
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram