Кое-где заросли на улицах достигают метра, а мусор из урн не убирался месяцами.

Мариупольский городской совет показал, как живет захваченный город - вокруг разруха, а коммунальные службы свою работу не выполняют.

В телеграмм-канале горсовета приводятся данные от местных жителей о том, что тысячи мариупольцев в оккупации остались без жилья, а захватчики игнорируют их потребности.

"Завезенные мигранты-рабочие проводят так называемые "ремонты", после которых часто становится еще хуже. Но большинство разрушенных многоэтажек вообще никого не интересуют", - говорится в сообщении.

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В горсовете рассказали, что, например, жители дома по проспекту Победы 98 остались без квартиры, поскольку она сгорела во время блокады. Но псевдовласть взамен людям ничего не предложила. "Живем, где придется. А у них выборы на носу. Сейчас снова обещаниями накормят, выборы пройдут и все как было, так и мы останемся снова на улице", - жалуются люди.

Кроме того, в горсовете обратили внимание еще на одну проблему - трава всюду, ведь в оккупированном Мариуполе не хватает техники для покоса, поэтому город "зарастает".

"Улицы и бульвары Мариуполя превратились в заросли. Трава, на некоторых участках достигает почти метра. А необходимой техники для ее покоса нет, как и людей. Так, по бульвару Шевченко заросли травой трамвайные пути. Там, где когда-то ходил транспорт - невозможно нормально пройти. Оккупанты уничтожили коммунальную технику, а теперь получили последствия. А люди - аллергические реакции. "Улучшение" в действии", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Город находится в оккупации почти полтора года. Россияне тщательно пытаются стереть украинскую идентичность Мариуполя. Также они устраивают облавы на проукраински настроенных людей.

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