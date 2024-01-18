В городе Саки также остановилось водоснабжение.

Вечером в четверг, 18 января, в оккупированном Крыму произошли масштабные отключения электроэнергии.

В сети пишут о проблемах со светом в Севастополе, Феодосии, Саках, Джанкое и Керчи. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожавев заявил, что в 17:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, из-за этого отключились два энергоблока.

"Отключены потребители: Балаклава, б. Казачья, б. Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская. Все оперативные бригады работают на месте. В течение часа энергоснабжение будет восстановлено", - добавил он.

В "администрации" города Саки заявили, что большая часть города осталась без света из-за аварии на линии за пределами города. Также остановились все насосные предприятия "Вода Крыма".

"Глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что часть полуострова оказалась обесточне в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС.

Крым в окккупации: последние новости

По мнению аналитиков DeepState, оккупированный полуостров превратили в военную базу - захватчики сосредотачивают там системы противовоздушной обороны, самолеты, РЭБ и другие средства защиты.

Партизаны "Атеш" пишут, что россияне создают в Крыму огневые точки, сооружают новые фортификационных сооружения, собирают "тероборону" и усиливают патрули.

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