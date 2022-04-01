УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова:

6:10 В сети показали последствия вчерашнего "прилета" в Чугуеве (находится под Харьковом). Очевидцы показали, что в результате обстрела, в частности, повреждены гражданские авто, и обошлось без пострадавших.

05:38 Стала известна важная информация от уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По сведениям омбудсмена, в конце февраля возле села Малая Рогань (находится под Харьковом) оккупанты взяли под контроль трассу и устроили настоящий террор - расстреляли более 20 гражданских авто с людьми, однако об этом стало известно только после освобождения населенного пункта.

1:40 Обнародованы важные сведения от Генштаба Вооруженных сил Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков, осуществляет артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов областного центра.

1:16 В сети появилась информация, что во многих районах Харькова были слышны сильные взрывы. Официальной информации насчет взрывов пока нет.