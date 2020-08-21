Главные новости Украины за 21 августа: курс доллара и более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом

Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения болезни COVID-19.

В Украине выявлено уже более 100 тысяч случаев заболевания COVID-19. Курс доллара несколько вырос по сравнению с днем ранее.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине выявлены 2 106 новых заболевших COVID-19.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом уже достигло 100 643. Из них 51 078 человек выздоровели, а 2 207 - скончались.

Рост курса доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,48 гривни/доллар, то есть гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Главные новости Украины: что важно знать 21 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская